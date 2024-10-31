Окупанти атакували Берислав із дрона, поранено жінку

Орієнтовно об 11.20 російські окупанти вдарили з БпЛА по Бериславу, постраждала жінка. Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.



«Через скидання вибухівки з дрона 42-річна жінка, яка знаходилася біля магазину, отримала вибухову травму, контузію, осколкові поранення руки та грудної клітки», - йдеться у заяві Херсонської ОВА.



Зазначається, що постраждала самостійно звернулася до лікарні для надання медичної допомоги. Вранці РФ також атакувала з БпЛА Корабельний район Херсона, через удар 33-річний чоловік отримав вибухову травму.



Нагадаємо, російські війська атакували Херсон, вбивши 62-річного чоловіка.