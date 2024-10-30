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Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Херсонщины: двое погибших, 15 раненых

30 октября 2024, 12:12

Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Херсонщины: двое погибших, 15 раненых

РФ обстреляла 12 н. п. Херсонщины: 2 погибших, 15 раненых. Фото: Нацполиция РФ обстреляла 12 н. п. Херсонщины: 2 погибших, 15 раненых. Фото: Нацполиция

Россияне вновь обстреляли 12 населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, минометов и БпЛА, в результате погибли двое и ранены 15 человек. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области.

За прошедшие сутки от комбинированных атак противника пострадали Херсон, Антоновка, Никольское, Белозерка, Станислав, Камышаны, Приднепровское, Зеленовка, Чернобаевка, Садовое, Берислав и Золотая Балка.

Полиция зафиксировала повреждения 30 частных и трех многоквартирных домов, учебного заведения, магазина, восьми автобусов, пяти автомобилей, восьми гаражей и газопроводов.

Ночью армия РФ обстреляла территорию одного из коммунальных транспортных предприятий в Центральном районе Херсона, там повреждены восемь автобусов, окна и крыша здания.

В Корабельном районе города из-за артобстрела поврежден газопровод, многоквартирный и два частных дома. Также атака привела к пожару на территории гаражного кооператива, где повреждены и выгорели шесть гаражей.

Утром российские военные ударили из артиллерии по поселку Текстильному, что в Днепровском районе Херсона.

Погибли 62-летний мужчина и 66-летняя женщина, еще восемь жителей поселка в возрасте от 19 до 54 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Ранее российские войска атаковали Херсон, убив 62-летнего мужчину.

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