Жителям оккупированных Донецка и Макеевки будут подавать воду по часам — в «ДНР» назвали это достижением

В группировке «ДНР» заявили о подаче воды жителям оккупированных территорий по несколько часов в день.



С 1 ноября у компании «Вода Донбасса» появилась возможность подавать воду в краны жителей Донецка и Макеевки каждый день на несколько часов.



Однако вода может не доходить до жителей верхних этажей из-за низкого давления. В таких случаях специалисты рекомендуют обратиться с заявлением в филиал «Воды Донбасса».



«В связи с тем, что объем поступающей воды по-прежнему ограничен, ряд потребителей могут ощущать перебои с водоснабжением. Связано это с удаленностью от водопроводного узла, а также расположением дома в более высоких точках по рельефу местности», — заявили в оккупационной администрации.



Людям все еще рекомендуют иметь запас воды. В районах, где нет технической возможности подключиться к централизованному водоснабжению, городские оккупационные администрации организуют подвоз воды.

Ранее коммунальщики сообщали, что ограничения связаны с проведением работ по регулировке перераспределения гидравлических нагрузок на магистральных водоводах, питающих Макеевку и Донецк.



Тем временем в Червоногвардейском районе оккупированной Макеевки — постоянные перебои с водой.