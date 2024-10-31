Жителям окупованих Донецька та Макіївки подаватимуть воду по декілька годин — у «ДНР» назвали це досягненням

В угрупуванні «ДНР» заявили про подачу води мешканцям окупованих територій по кілька годин на день.



З 1 листопада у компанії «Вода Донбасу» з'явилася можливість подавати воду в крани Донецька та Макіївки щодня по кілька годин.



Однак вода може не доходити до мешканців верхніх поверхів через низький тиск. У таких випадках фахівці рекомендують звернутися із заявою до філії «Води Донбасу».



«У зв'язку з тим, що обсяг води, що надходить, як і раніше обмежений, ряд споживачів можуть відчувати перебої з водопостачанням. Пов'язано це з віддаленістю від водопровідного вузла, а також розташуванням будинку у вищих точках рельєфом місцевості», — заявили в окупаційній адміністрації.



Людям досі рекомендують мати запас води. У районах, де немає технічної можливості під'єднатися до централізованого водопостачання, міські окупаційні адміністрації організують підвезення води.

Раніше комунальники повідомляли, що обмеження пов'язані з проведенням робіт з регулювання перерозподілу гідравлічних навантажень на магістральних водоводах, які живлять Макіївку та Донецьк.



Тим часом у Червоногвардійському районі окупованої Макіївки постійні перебої з водою.