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Кто бы ни стал президентом США, Украина не откажется от своих территорий — Зеленский

31 октября 2024, 19:37

Кто бы ни стал президентом США, Украина не откажется от своих территорий — Зеленский

Украина не пойдет на отказ от своих конституционных территорий независимо от результата выборов в США и дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявил  президент Украины Владимир Зеленский.

Он признал, что при ослаблении Украине не сможет выиграть войну.

«Новый президент США может или усилить поддержку Украины, или ослабить. Ослабление поддержки Украины даст возможность России больше оккупировать нас. Ослабление поддержки Украины не даст нам возможность победить в этой войне. И это правда», — сказал Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

Он подчеркнул, что дипломатические пути завершения войны зависят от политики Соединенных Штатов Америки.

«Дональд Трамп декларировал, что он человек дела, и он просто хочет закончить войну быстро и найти какую-то модель. Но если Трамп захочет в случае его победы просто принудить Украину отдать все и чтобы таким образом договориться с Россией, я не думаю, что на сегодня это возможно», — сказал президент Украины.

По его словам, Украина не признает свои оккупированные территории российскими «кто бы что не хотел, кто бы ни победил в Соединенных Штатах и сколько бы еще Пути не был лидером РФ — это невозможно».

«Украина в любом случае не имеет конституционного права отказываться от своих законных государственных территорий, и поэтому юридически это просто невозможно, чтобы там Путин не придумывал»,  — сказал Зеленский.

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