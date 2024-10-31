Хоч би хто став президентом США, Україна не відмовиться від своїх територій — Зеленський

Україна не піде на відмову від своїх конституційних територій незалежно від результату виборів у США та подальшої підтримки України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



Він визнав, що через ослаблення Україна не зможе виграти війну.



«Новий президент США може або посилити підтримку України, або послабити. Ослаблення підтримки України дасть змогу Росії більше окупувати нас. Ослаблення підтримки України не дасть нам змоги перемогти у цій війні. І це правда», — сказав Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.



Він наголосив, що дипломатичні шляхи завершення війни залежать від політики Сполучених Штатів Америки.



«Дональд Трамп декларував, що він людина справи, і він просто хоче закінчити війну швидко та знайти якусь модель. Але якщо Трамп захоче у разі його перемоги просто змусити Україну віддати все і щоб у такий спосіб домовитися з Росією, я не думаю, що на сьогодні це можливо», — сказав президент України.



За його словами, Україна не визнає своїх окупованих територій російськими «хто б що не хотів, хто б не переміг у Сполучених Штатах і скільки б ще Шляху не був лідером РФ — це неможливо».



«Україна в жодному разі не має конституційного права відмовлятися від своїх законних державних територій, і тому юридично це просто неможливо, щоб там Путін не вигадував», — сказав Зеленський.