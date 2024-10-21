Глава Минобороны США анонсировал передачу помощи Украине на суму 400 млн долларов

США анонсировали новый пакет помощи. Фото: УНИАН

В понедельник, 21 октября, в Украину с официальным визитом приехал министр обороны Америки Ллойд Остин. Лидер анонсировал новый пакет на 400 млн долларов в рамках военной помощи для Украины. Об этом передает издание «Интерфакс».



Отметим, что глава оборонного ведомства встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Я хотел бы объявить выделение президентского пакета помощи на 400 млн долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», — заявил он.



Кроме того, Остин добавил, что Америка будет продолжать оказывать помощь Украине согласно двустороннему соглашению в сфере безопасности, которое было пописано в июне 2024 года.



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