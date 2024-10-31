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Россия атаковала украинские города: что известно

31 октября 2024, 22:20

Россия атаковала украинские города: что известно

Войска РФ обстреляли ряд украинских городов ночью 31 октября. Среди них — Дергачи, Харьков, а также города Одесской и Полтавской области.

Армия РФ сбросила управляемые авиабомбы на Дергачи и Харьков, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

«Один из УАБов попал в Дергачах. По предварительным данным, возник пожар. Профильные службы выехали на осмотр. Еще одно попадание УАБа фиксируют на окраине города Харькова. Детали выясняются», — написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Чуть позже он сообщил, что по состоянию на 21:17 в Харькове без пострадавших.

Также российские войска вечером атаковали беспилотниками гражданскую инфраструктуру Полтавской области, есть повреждения, однако пострадавших нет, сообщил глава ОВА Филипп Пронин.

Спасатели вывели двух человек их из горящего дома.

Предварительно, есть «прилеты» по Одессе. Информация уточняется.

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