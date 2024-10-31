Войска России за сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины: пять человек погибли, еще три – ранены

За 30 октября россияне убили пять жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В результате обстрелов два человека погибли в поселке Заречное, один – в городе Дружковка, один – в селе Берестки и один – в селе Успеновка.



Еще три человека в области за сутки получили ранения: в городе Курахово, поселке Щербиновка и селе Дальнее.

Напомним, что ночью 31 октября россияне обстреляли поселок Донецкое на Донетчине, под удар попало предприятие, спасатели тушили масштабные пожары.