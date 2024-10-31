Росія атакувала українські міста: що відомо

Війська РФ обстріляли низку українських міст уночі 31 жовтня. Серед них — Дергачі, Харків, а також міста Одеської та Полтавської області.



Армія РФ скинула керовані авіабомби на Дергачі та Харків, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.



«Один з КАБів влучив по Дергачах. За попередніми даними, виникла пожежа. Профільні служби виїхали на огляд. Ще одне влучення КАБу фіксують на околиці міста Харкова. Деталі з'ясовуються», — написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.



Трохи згодом він повідомив, що станом на 21:17 у Харкові без постраждалих.



Також російські війська ввечері атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Полтавської області, є пошкодження, проте постраждалих немає, повідомив голова ОВА Філіп Пронін.



Рятувальники вивели двох людей їх з будинку у полум'ї.



Попередньо, є «прильоти» в Одесі. Інформація уточнюється.