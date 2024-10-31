Россияне ночью обстреляли Донецкое на Донетчине: под удар попало предприятие, спасатели тушили масштабные пожары

Последствия обстрела поселка Донецкое. Фото: ГСЧС

Ночью 31 октября российские оккупанты ударили по поселку Донецкое Краматорского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Первый удар пришелся по нежилому заброшенному зданию. Спасатели потушили пожар на площади 750 квадратных метров.



Также оккупанты обстреляли местное предприятие, в результате чего загорелись кровля и перекрытие здания. Бойцы ГСЧС потушили пожар на площади 100 квадратных метров.

Напомним, что ночью 31 октября войска России ударили по комбинату в Славянске, в городе также повреждены дома.