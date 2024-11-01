В октябре Россия выпустила по Украине 29% всех БпЛА за 2024 год

В октябре РФ выпустила по Украине 29% всех БпЛА за год. Фото: Генштаб ВСУ

В октябре этого года российские оккупанты применили по гражданским и военным объектам Украины 2023 ударных БпЛА «Shahed» и беспилотников неустановленного типа, использовав практически треть беспилотников, которые произвели в этом году. Такие данные озвучили в Генштабе ВСУ.



«Из них 1185 было уничтожено/подавлено украинскими защитниками, 738 единиц локально потеряно, еще 29 БпЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства нашего государства. В общем, с начала 2024 года противник запустил по территории Украины 6987 ударных БпЛА», — заявили в генеральном штабе.



Преимущественно, дроны РФ целились по гражданской и критической инфраструктуре Украины. Напомним, за прошедшие сутки ПВО Украины сбило ракету и 31 из 48 БпЛА россиян.