У жовтні Росія випустила по Україні 29% усіх БпЛА за 2024 рік

У жовтні РФ випустила по Україні 29% усіх БпЛА за рік. Фото: Генштаб ЗСУ

У жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об'єктах України 2023 ударні БпЛА «Shahed» та безпілотників невстановленого типу, використавши практично третину безпілотників, які виробили цього року. Такі дані озвучили у Генштабі ЗСУ.



«З них 1185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави. Загалом, з початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА», - заявили в генеральному штабі.



Переважно дрони РФ цілилися по цивільній та критичній інфраструктурі України. Нагадаємо, минулої доби ППО України збило ракету і 31 з 48 БпЛА росіян.