Дело «Роттердам+»: суд оставил сотрудника ДТЭК на свободе

Соломенский районный суд Киева отказался удовлетворить требование Национального антикоррупционного бюро и оставил на свободе одного из сотрудников ДТЭК, которого НАБУ подозревает в причастности к нанесению государству убытков с помощью так формулы «Роттердам+». Об этом сообщают «Українські новини».



Пресс-служба ДТЭК отмечает, что мерой пресечения стал залог в сумме 10 миллионов гривен.



По словам адвоката сотрудников ДТЭК Натальи Дригваль, такое решение свидетельствует о том, что на текущем этапе суд не считает подозрения обоснованными, а предоставленные стороной обвинения материалы — достаточными.



«Кроме того, сотрудник ДТЭК доказал свою полную готовность к сотрудничеству с органами досудебного следствия для установления истины», — подчеркнула она.



По данным СМИ, речь идет о советнике гендиректора компании «ДТЭК Востокэнерго» Бориса Лесного. Суд отпустил его под залог в 10 миллионов гривен, в то время как НАБУ и САП просили суд назначить залог в размере 50 миллионов гривен.

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрениях 6 фигурантам по делу о формуле "Роттердам+", включая двух сотрудников компании ДТЭК.



После сообщения о подозрении сотрудники ДТЭК прервали отпуск и вернулись в Украину.



13 августа один из сотрудников компании пришел на допрос НАБУ.



По версии следствия, в результате применения формулы «Роттердам+» потребителям электроэнергии было причинено 18,87 миллиарда гривен убытков.



В ДТЭК считают претензии следствия необоснованными.