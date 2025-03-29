Из имущества осталось обручальное кольцо: на что живут люди, которым удалось спастись от войны

В Украине свыше 4,6 млн человек имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Многие из этих людей, спасаясь от обстрелов, остались фактически без средств к существованию и готовы браться за любую работу, чтобы прокормить семью и оплатить жилье.



В данном материале «Новости Донбасса» расскажут о трудностях с трудоустройством, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица. О мерах, которые предпринимает государство в решении данного вопроса. А также о положительных проявлениях внутри общества. Нередко среди людей, которые вынуждены буквально выживать на новом месте, можно встретить граждан, готовых помочь тем, кто находится в тяжелом материальном положении. Эти люди сами были точно в такой же ситуации, а потому остро осознают необходимость оказания всесторонней поддержки, которая сегодня так необходима многим украинцам.

Вынужденная экономия

С начала полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос на 19%. В особенности пострадали граждане, которые вынуждены были покинуть свои дома и искать работу на новом месте. В соответствии с результатами исследования проведенного Международной организации по миграции, внутренне перемещенным лица имели гораздо меньше шансов найти работу — 56% по сравнению с неперемещенными — 68%. Кроме того, среди опрошенных — 9% отметили, что их поиску работы препятствовала дискриминация по признаку статуса перемещенных лиц, при этом 42% отвечали, что потенциальные работодатели неохотно нанимали их на работу.

О сложном материальном положении ВПЛ свидетельствует и статистика, которую приводит Киевсовет. Отметим, что сегодня в столице зарегистрировано 418 тыс. внутренне перемещенных лиц из которых 76% семей имеют в своем составе социально уязвимые группы, 40% семей находятся за чертой бедности и вынуждены экономить даже на питании. Кроме того, 85% семей вынуждены платить значительную сумму за аренду жилья, при этом для 73% из них это основная статья расходов, еще 50% отмечают, что имеют сложности с оплатой коммунальных услуг.

В итоге, не найдя лучшей жизни в других регионах, многие граждане возвращаются обратно. Это при том, что жизнь на прифронтовых территориях гораздо тяжелее чем в условно спокойных областях. Мало того, некоторые люди даже предпочитают оставаться жить в «серой зоны», будучи уверенными, что на новом месте им будет еще хуже. Медсестра из села Катериновка Ильинской общины Донецкой области, что сегодня находится в «серой зоне», — Елена Лобова, так объясняет свое желание остаться.

«Прежде чем куда-то выезжать, необходимо найти работу, а это очень сложно. Мне уже 50 лет, в таком возрасте не очень-то хотят трудоустраивать. У меня тяжелобольной 85-летний отец, который нетранспортабельный. В то же время аренда квартиры обойдется мне в 10 тыс. грн в месяц. У меня нет таких сбережений», — рассказала она журналистам нашего издания.

«Разве мы виноваты, что оказались в такой ситуации?»

О своем опыте поиска работы «Новостям Донбасса» рассказала одинокая мама Екатерина Гречко, которая вместе с 5-летней дочкой выехали из Бахмута Донецкой области, где у нее была двухкомнатная квартира. Сейчас семья проживает в Днепре. Месячный доход Екатерины позволяет арендовать лишь плохенькую однокомнатную квартиру. В Бахмуте молодая мама зарабатывала на жизнь преподаванием музыки и никогда не имела проблем с работой. Однако в Днепре найти работу по специальности не удалось, поэтому Екатерина устроилась работать репетитором. Но проработав три недели, женщина уволилась, так как ей ничего не заплатили, и в будущем за репетиторство она решила не браться.

«Честно говоря, не знаю как еще могу заработать. Пойти устроиться кассиром в магазин я не могу, так как нет возможности оставлять дочку на длительное время. Живем на выплаты от государства как ВПЛ — 2 тыс. грн в месяц на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка, а также на помощь родственников. Иногда удается получить гуманитарную помощь. Но, с каждым разом ее дают все меньше. Впечатление, что люди устали от войны и переселенцев. И такое отношение угнетает. Разве мы виноваты, что оказались в такой ситуации?» — рассказала женщина «Новостям Донбасса».

Следующая наша собеседница — 65-летняя Антонина Мухина. Женщина длительное время проживала в Снежном Донецкой области, а перед полномасштабным вторжением жила в г. Ирпень Киевской области, откуда в первые дни войны выехала в Ивано-Франковск. Антонина на новом месте долго искала работу. Однажды устроилась работать горничной в городской гостинице. Там ей не заплатили, после того как она узнала, как в комплексе обманывают посетителей, и отказалась принимать в этом участие. Администрация отеля даже угрожала женщине, если та предаст свой рассказ публичности.

«Еще на одной работе мне сообщили, что я им подхожу. Единственный нюанс — проблема с выплатой зарплаты, которую могли задержать от месяца до полугода. Естественно такой вариант мне не подошел. В итоге мне длительное время пришлось искать работу, в чем мне активно помогали малознакомые люди и друзья. В итоге я нашла работу, которая мне очень нравится. Сегодня работаю в реабилитационном центре «Донбасс – Прикарпатье», который переехал из Краматорска», — рассказала «Новостям Донбасса» Антонина Мухина.

Следующий случай — это нечастый пример того, когда судьба ВПЛ после сложнейшего переезда сложилась относительно удачно. Поначалу Анна Мацько, жительница г. Новогродовка Донецкой области, вместе с мужем и пожилой родственницей испытали тяжелые потрясения. Дом, в котором они проживали теперь полностью разрушен, как и вся улица. Сами люди выезжали в последний момент, захватив с собой лишь самое необходимое. Семья поселилась у сестры в Черновцах, где Анна в течение года не могла выйти из охватившей ее депрессии. Только, говорит, устройство на работу помогло ей прийти в норму. Теперь Анна делает куклы-мотанки, которые экспонирует на выставках.

Анна Мацько

По финансам у семьи ситуация сложилась относительно неплохо: у мужа пенсия шахтера, также финансово помогает дочка. Семье даже не положены ежемесячные выплат ВПЛ поскольку средний месячный доход на человека превышает установленные законодательством 9,4 тыс. грн., то есть если ваш доход выше — вы лишаетесь выплат по статусу ВПЛ. Однако подобный подход Анна считает несправедливым. Ведь если бы не сестра, благодаря которой семье не нужно платить за аренду жилья, их финансовая ситуация была бы гораздо сложнее.

«Минимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Черновцах 8 тыс. грн, нередко 10 тыс. грн. В селе другая сложность, там необходимо платить немалые суммы за отопление зимой. При этом субсидий для нас как таковых нет. Почему-то 9,4 тыс. грн на человека у нас считается очень много и помощь таким людям не нужна», — подытожила Анна.

От выплат до собственного дела

По данным Минсоцполитики, из 4,6 млн внутренне перемещенных лиц, 3,7 млн — это люди старше 18 лет. Из этого количества 860 тыс. человек не могут найти работу. Об этом пишет издание «Реальная газета» ссылаясь на слова первой заместительницы министра социальной политики Дарьи Марчак. Чтобы поддержать таких людей, государство реализует несколько программ.

Компенсация работодателям. Помимо ежемесячных выплат лицам, имеющих статус ВПЛ — 2 тыс. грн взрослому, 3 тыс. грн на ребенка и лицу с инвалидностью, с 2022 года в Украине созданы условия, призванные стимулировать предпринимателей брать на работу вынужденных переселенцев. За каждого такого трудоустроенного государство ежемесячно выплачивает работодателям компенсацию в размере минимальной заработной платы 8 тыс. грн в течение трех месяцев.



«Армия восстановления». Эта программа дает возможность временного трудоустройства людям, имеющих трудности с поиском работы. Желающих могу задействовать к выполнению общественно полезных работ: разбор завалов, ремонт дорог, строительство укреплений для ВСУ, помощь пострадавшим и ВПЛ и др. Ежемесячная зарплата — 12 тыс. грн.



Собственное дело. Данная программа призвана поддерживать начинающих предпринимателей. Желающие заняться бизнесом, а также люди, уже имеющие собственное дело, могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Но есть условия. Для получения гранта свыше 75 тыс. грн предприниматель обязуется создать одно-два рабочих места. Человек обязан вернуть деньги лишь в том случае, если не создал рабочие места, будете вести деятельность менее трех лет, не платит налоги.



Ваучеры на бесплатное обучение. Данная программа позволяет пройти переподготовку или освоить новые профессии. Воспользоваться ею могут несколько категорий населения, в том числе ВПЛ. Получить ваучер можно через службу занятости. Обучение оплачивается за счет государственных средств. В списке есть 95 профессий и специальностей .

Необходимость системных мер

Несмотря на ряд преимуществ, очевидно, что государственные программы все же не в состоянии переломить сложную ситуацию с безработицей среди ВПЛ. Та же программа компенсации предпринимателям за трудоустройство переселенцев за 2023 – 2024 года помогла лишь 29 тыс. человек. «Армия восстановления» по большей части предоставляет временную работу, и не дает человеку никакой квалификации, не встраивает его в производственный процесс. Что касается программы «Собственное дело», то она помогает реализовать свой потенциал небольшому проценту граждан, тем, кто чувствует в себе силы и уверенность заниматься бизнесом.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что государство сегодня находится в ситуации кризиса, а потому ему достаточно сложно реализовывать любую системную политику, в том числе в отношении поддержки ВПЛ. Он также обращает внимание на то, что рынок трудоустройства в Украине сегодня достаточно специфический. С одной стороны — большое количество вакансий, в особенности, что касается мужчин. С другой — огромная теневая безработица. Это, считает эксперт, связано с вопросами регулирования военного положения и мобилизационными нормами.

«Мне кажется, что для ВПЛ, особенно тех, кто выехал из зоны боевых действий, стоит ввести специальные нормы регулирования что касается мобилизации. Например, предоставлять людям автоматическую отсрочку от мобилизации на какое-то время, если это мужчины призывного возраста. Также в отношении этой категории людей лучше предоставлять не ваучер на бесплатное обучение, а какие-то системные налоговые льготы для работодателей, как это происходит в случае с людьми с ограниченными физическими возможностями с целью поощрения принятия их на работу», — рассказал Руслан Бортник «Новостям Донбасса».

Руслан Бортник

Также эксперт считает необходимым создание госоргана, хотя бы на консультативном уровне, который бы отстаивал и продвигал интересы ВПЛ в правительстве. Отметим, что вместо создания такого органа, в правительстве, наоборот, ликвидировали Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, которое занималось поддержкой ВПЛ. Вместо него создали Министерство национального единства, к которому есть вопросы.



Повышенное внимание к потребностям внутренне перемещенных лиц Руслан Бортник считает необходимым, поскольку это является частью решения государственной проблемы с демографией.

«Этих людей просто необходимо сохранить в украинском государстве, чтобы они не уезжали на фоне того, что численность населения в стране и так падает», — подчеркнул эксперт.

На данный момент ситуация с поддержкой внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий населения свидетельствует о больших трудностях в социальной системе государства. Однако желание людей изменить ситуацию к лучшему явно проявляется, потому как многие пытаются выстраивать справедливую поддержку на своем локальном уровне. Примером тому могут служить множество волонтерских инициатив и просто проявления человечности со стороны рядовых граждан. Та же Антонина Мухина находясь в сложном материальном положении периодически предоставляла свою квартиру для бесплатного проживания не одной семье, потерявшей жилье.

«Женщина из Луганска, которая жила у меня, сказала: "Тоня, из всего имущества у меня осталось лишь обручальное кольцо, больше ничего". Когда потребность в жилье у людей в итоге отпала, я сказала соседкам, чтобы до 80% моего имущества в квартире они раздали нуждающимся. Мне оно не нужно. Я пока не планирую возвращаться в Ирпень, так как не могу избавиться от страха, который там испытала. А вещи сами по себе ничего не значат… И я не одна, такая. Знаю многих людей, кто точно также раздавал многие свои вещи нуждающимся», — рассказала женщина.

Анна Мацько отмечает огромное значение поддержки, которую в трудные минуты жизни ей оказали совершенно незнакомые люди. Говорит, что это дает уверенность в завтрашнем дне, не позволяет оставаться наедине со своими проблемами.

***

Вне всяких сомнений, оказание поддержки со стороны сограждан имеет огромное значение. Но гораздо эффективнее, если такую помощь системно и всесторонне будет оказывать государство, обладающее для этого соответствующими ресурсами. В конечном счете, социальный вектор стал бы толчком для развития Украины. Ведь ощущая заботу о себе и своих близких, человек будет готов идти на многое для участия в развитии государства в котором живет. К большому сожалению, системных социальных улучшений в стране пока не происходит. Но это не означает, что люди не ощущают высокой потребности в подобном подходе. Случаи массового волонтерства и проявления человечности как раз и показывают стремление людей прилагать усилия для улучшения ситуации, что может быть как раз первым шагом на пути к системным изменениям.