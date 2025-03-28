Курская операция: успехи, неудачи и потери на поле боя

Продвижение ВСУ в Курской области. Фото: ИИ

В мае 2024 года издание The Economist написало, что войска РФ готовятся к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей на северо-востоке Украины. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в то время отмечал, что северная группировка России, которая базируется по ту сторону границы от Харькова, насчитывала 35 000 человек, но планирует расшириться до 50 000–70 000 военнослужащих.



Также страна-оккупант «формировала дивизию резервов» (то есть от 15 000 до 20 000 человек) в центральной России, которую могли бы добавить к основным силам. Поэтому заход Сил обороны Украины на Курщину как минимум не дал российским войскам атаковать приграничные с РФ украинские регионы, отодвинув армию оккупантов и заставив её занять оборону.



Спустя 9 месяцев с момента начала операции, аналитики Frontelligence в своём анализе констатировали, что с выводом украинских сил из Суджи операция явно приближается к завершению, хотя это далеко не конец истории. Курскую операцию разложили на три ключевых аспекта: были ли достигнуты геополитические цели, оказался ли коэффициент потерь благоприятным и была ли операция успешной с военной точки зрения.

Какими были цели операции?

Различные украинские официальные лица публично выдвигали разные цели. По мере того как операция развивалась и некоторые цели становились явно недостижимыми, чиновники пересматривали заявленные задачи. Такое постоянное изменение целей затрудняет определение истинных намерений операции. Однако подобное не является чем-то необычным в этой войне – обе стороны неоднократно корректировали публичные цели своих операций.

Разгромленная колонна российских войск на начальном этапе прорыва ВСУ в Курской области

Чтобы определить реальные цели операции, команда Frontelligence проанализировала ранние заявления официальных лиц и провела интервью с несколькими участниками Курской операции, чтобы понять, насколько объявленные задачи отличались от фактических.

Заявленные цели:

Отвлечение российских сил от направлений Покровск и Курахово – об этом заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в августе 2024 года.

Создание буферной зоны в Курской области и срыв попыток России захватить Сумы – заявлено президентом Зеленским в августе 2024 года.

Удержание территории как рычаг давления в переговорах – часть более широкой «Победной стратегии» – заявлено президентом Зеленским в сентябре 2024 года.

Анализ достижения целей

Первая цель (отвлечение российских сил) по данным Frontelligence явно не была достигнута, поскольку подразделения, задействованные в операциях в районах Покровска и Курахово, остались на своих местах и не были переброшены в Курск. Единственным исключением стала 810-я бригада морской пехоты, которая лишь кратковременно находилась в районе Покровска, прежде чем была переброшена в Курск.

График оккупации ВС РФ украинской территории

С другой стороны, когда украинская оборона начала рушиться в направлении Покровска в августе, у Украины ощущалась нехватка резервов для остановки наступления российских войск. В результате российские силы добились определённых территориальных успехов, которые ускорились осенью, когда оборона ВСУ продолжала слабеть без подкреплений.



Второй пункт – предотвращение российского вторжения из Курской области и лишение России плацдарма для продвижения в Сумскую область. В этом отношении Украина добилась определённого успеха, создав буферную зону на территории России. Это потенциально могло воспрепятствовать российским вторжениям в Сумскую область. В этом смысле операцию можно считать успешной, если она предотвратила возможные будущие российские планы вторжения.



Одна из наиболее часто упоминаемых целей была политической и дипломатической: предполагалось, что контроль над территорией в Курской области мог бы стать рычагом давления для потенциального обмена территориями в будущих переговорах между Киевом и Москвой. Эта логика была оправданной: отвоевание крупных оккупированных территорий в ходе контрнаступления было бы гораздо более затратным для Украины, чем захват слабо защищённой российской территории, которую затем можно было бы обменять.



Это был один из наиболее весомых аргументов в пользу удержания позиций в Курской области. Однако фундаментальной проблемой стало то, что Россия вряд ли согласилась бы на обмен территориями, и переговоры не продвинулись бы до тех пор, пока российские войска не вытеснили ВСУ из Курской области.



В связи с этим политическая и дипломатическая цель может быть обоснованно признана проваленной. Существует, однако, альтернативный аргумент, заключающийся в том, что вторжение улучшило геополитические позиции Украины, продемонстрировав её готовность продолжать борьбу и доказав, что ситуация на фронте не является однозначно плохой.



Россия использовала украинское вторжение как повод для введения северокорейских войск в рамках операции по «деоккупации». Это позволило силам КНДР разместиться на российской территории, не переходя границу с Украиной, что минимизировало потенциальный международный резонанс.

Негласные и второстепенные цели

Помимо публично заявленных целей, существовали также задачи, которые официально не озвучивались. Согласно свидетельствам нескольких украинских офицеров, первоначальный военный план был гораздо более амбициозным и выходил за рамки Курской области. Он предполагал продвижение в Белгородскую область через Курск, что позволило бы разорвать ключевые логистические узлы, критически важные для российских операций. Однако эта цель не была достигнута.

Занятая ВСУ территория в Курской области на сентябрь 2024 года

Важным фактором остается моральное состояние войск и набор новобранцев. С момента начала операции многие аналитики, политики и военные обозреватели утверждали, что успех Курского вторжения стал необходимым импульсом для поднятия боевого духа украинской армии, особенно на фоне серии неудач, понесенных ВСУ в 2024 году. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в сентябрьском интервью CNN заявил, что операция «значительно повысила моральный дух не только военных, но и всего украинского народа. Это стимул, который вдохновил наших бойцов и усилил их стремление к победе».

Ход операции

Разделение операции на фазы позволяет чётче увидеть, как она развивалась и как каждый этап повлиял на окончательный результат.



Начальная фаза (июль – сентябрь): украинские войска сосредоточились в районах развертывания, вошли в Курскую область и заняли позиции вдоль оборонительной линии от Коренево до Суджи.



Основная фаза (сентябрь – февраль): активные боевые действия в пределах установленных линий фронта. Введение северокорейских войск. Постепенная потеря Украиной занятых территорий.



Заключительная фаза (февраль – март): нарастающие логистические проблемы ВСУ из-за давления со стороны России, что привело к организованному отходу украинских войск.

Потери украинской и российской армий в Курской области

Одним из аргументов в пользу операции в Курске было то, что она могла нанести России значительный урон в плане потерь. Хотя Россия в целом теряет больше техники, она способна компенсировать часть этих потерь за счёт внутреннего производства и модернизации запасов советской эпохи.



В общей сложности Россия потеряла более 712 единиц техники, из которых 412 единиц составляют бронированные боевые машины (ББМ) – это самая большая категория потерь, значительно превышающая утраты танков, инженерной и транспортной техники.

Потери российской техники в Курской области

Динамика потерь украинской техники отличается от российской. Общие потери Украины составляют 632 единицы, что ниже, чем у России, и они более равномерно распределены между категориями бронетехники и транспортных средств пехоты. Украинские войска, особенно аэромобильные бригады, в значительной степени полагались на мобильность, используя бронеавтомобили таких типов, как MaxxPro, Козак, Kirpi, Bushmaster и Humvee.

Эти машины хорошо подходят для рейдовых операций и быстрого маневрирования, позволяя украинским силам эффективно выходить во фланги и тыл противника. Примечательно, что Украина потеряла 66 танков по сравнению с 74 у России. Потери российских танков в основном включают различные модификации Т-72, Т-80 и некоторые модели Т-90, включая новейший вариант «Прорыв». В то же время большая часть танковых потерь Украины приходится на модернизированные Т-64БВ, а также несколько американских танков Abrams.

Разбитая переправа и уничтоженная техника РФ в Курской области

12 марта стало известно, что украинская армия вышла из Суджи в Курской области. Однако ВСУ продолжают бить по переправам в Курской и Белгородской областях, нанося потери армии РФ.

Синим выделена территория, контролируемая Силами обороны Украины в Курской области по состоянию на 28 марта 2025 года

В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области, где украинские защитники остановили 18 штурмовых действий захватчиков. ВСУ продолжают сдерживать агрессора, не давая тем самым создать так называемую «буферную зону», о которой заявлял Путин ранее.