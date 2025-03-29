Украинская идентичность жителей Донбасса: что отличает регион от России в еде, традициях и быту

Начиная с XVII-XVIII веков, территория современных Донецкой и Луганской областей стала местом поселения различных этносов: украинских и донских казаков, украинцев из Слобожанщины и других регионов, русских, греков, армян, немцев-меннонитов, турок-месхетинцев, сербов и других. Каждый из этих народов добавлял свои традиции и культуру, обогащая региональное наследие. Но несмотря на утверждения российской пропаганды, и несмотря на многонациональный состав населения, украинская культура в течение долгого времени оставалась доминирующей в быту, обрядах и обычаях населения Донбасса.



В этой статье мы подробно рассмотрим, чем наши предки с территории современной Донетчины и Луганщины отличались от жителей Калуги, Ростова или Рязани. Какие традиции, блюда и песни были популярны на территории современного Донбасса? А тезис Путина об «одном народе» — не более чем пропаганда для оправдания войны.

Традиции и культура

Традиции празднования Рождества с колядками, щедривками и Маланкой являются неотъемлемой частью украинской и белорусской культур. На Донбассе эти обряды были распространены среди местного населения, что свидетельствует о глубоких украинских корнях региона. Зато на территории России подобные традиции менее развиты или отсутствуют. Исследователи отмечают, что в Донецкой области хорошо представлены светские колядки и обряд Маланки, что отличает регион от других.

Жители Донбасса не только сохраняли колядки и щедривки, но и писали свои. Так, особая колядка, которая бытовала в Донецком регионе и редко встречается в других областях Украины, а тем более в России, — обращение к архангелам Михаилу и Гавриилу.



Отрывок из колядки «Архангелы Михаил, Гавриил»:



Архангели Михаїле, Гавриїле,

В труби трубили.

В усі труби затрубили,

Людей гулом розбудили.

Уставайте від земного,

Тай підемо, аж до Бога.

Бог нас буде всіх судити ж,

Тай на різно становити.



Таким образом, сохранение и распространенность украинских рождественских традиций на Донбассе подчеркивают его принадлежность к украинскому культурному пространству, отличая его от российских территорий.

Одежда и стиль

Как бы россияне ни пытались принудительно отнести Донецкую и Луганскую области к «исконно русским землям», вышиванка разрушает их планы. Ведь на территориях востока, как и по всей Украине, вышиванка была очень распространенным элементом одежды: как повседневной, так и праздничной. В отличие от косовороток присущих России, украинские вышиванки несли в себе глубокий символический смысл и были частью культуры земель Донбасса. Этнолог Елена Щербань отмечает:



«Вышиванка юго-востока Украины, Донетчины, Луганщины — такая же широкая, как песня этих регионов. Она вобрала в себя влияние климата, земли, этих стихий. Никаких сарафанов и никаких кокошников. Это точно могу сказать. Я об украинках говорю. Украинки всегда любили сорочку, а не рубаху и не сарафан. Это рубашка двустворчатая. Или такая сплошная с вышитыми рукавами, и книзу, а поверх — юбка. Но не сарафан».

Вышивка Донетчины. Фото: Донецкий областной краеведческий музей

Для вышиванок Донетчины были характерны красно-черные цвета. В отличие от центральноукраинских регионов, где доминировали цветочные орнаменты, здесь чаще встречались восьмиугольные звезды, ромбы и кресты, символизирующие солнце, защиту и плодородие. Основным элементом декора оставались рукава, реже — воротники.



В Луганской области для вышивок были присущи рельефные орнаменты. Полихромные узоры, выполненные крестиком грубой нитью, это создавало объемный эффект. Мастерицы комбинировали нити различной фактуры, что придавало узорам дополнительной выразительности.

Вышивка Луганщины. Луганский областной центр народного творчества

Одежда жителей 19-го века территорий современного Донбасса также была особым отличием принадлежности к региону. В Надазовье, на юге Донецкой области, была популярна шерстяная одежда, поскольку греки разводили овец. А вот праздничную одежду надевали преимущественно на праздники, в церковь или для фотосессии.



«В те времена фотосессия — это была роскошь, которую человек мог позволить себе часто один раз за всю жизнь. Поэтому, конечно, одежду выбирали самую лучшую. Это будет икона стиля», — рассказывает Наталья Михальченко.



Обычная одежда была максимально простой, преимущественно из хлопка, льна или конопли, и почти не отличалась от региона к региону.

Песни и музыка

Одним из самых ярких отличий украинской культуры территории Донбасса от русской является отсутствие плясовых песен. В то время как русские песни часто сопровождались активными движениями и пританцовкой, украинские песни были более протяжными и философскими. Фольклорист Илья Фетисов ездил в экспедиции по Донецкой и Луганской области и записывал различные песни в исполнении коренных жителей. Говорит, встречал и ремиксы песенных культур.



«У нас был такой случай. Мы записывали село Райгородка Новоайдарского района, где исполнительницы-женщины пели украинский репертуар, но стиль исполнения — это уже был стиль донских казаков и это такой очень интересный микс. Но при этом это не переходная культура, потому что это четкая культура донских казаков с этими плясками, которых нет в украинской культуре», — рассказывает Илья Фетисов.

Блюда и кулинария

Кулинарные традиции также отличали украинцев от русских. Одним из самых популярных блюд на территории современного Донбасса был казацкий кулеш — походная каша с мясом или рыбой, приготовленная на открытом огне. А вот аутентичным блюдом, которое зародилось на территории современной Донецкой области, была «Авдеевская каша».



«Авдеевская каша — это традиционное блюдо, которое похоже в определенной степени на кутью. Но, в отличие от кутьи, она не является чисто ритуальной. Она могла быть и повседневной, но это блюдо — оно богатое. В нем использовали много яиц, изюм, сушеные ягоды», — рассказывает историк, исследовательница и амбассадорка украинского востока Наталья Михальченко.







Еще один уникальный продукт на столе наших предков, которые жили на территориях, где сейчас Донбасс — солонец. Это довольно редкое растение, на вид немного марсианское, ярко-зеленого цвета, рассказывает Наталья Михальченко. Растет солонец в районах с залежами каменной соли: в Бахмуте, Соледаре, Славянске, на Приазовье. Это растение использовали для приготовления блюд еще со времен чумаков.

«Я знаю, что оно подавалось, я сама его видела в заведениях, например, Бахмута в последние годы. Похоже на малосольные огурцы, что-то такого типа. И сейчас это растение чаще всего можно встретить в заведениях Средиземноморья, Италии, Греции», — делится довоенными воспоминаниями Наталья Михальченко.



Этнолог Елена Щербань исследовала культуру питания украинцев Донбасса. И в селе Николаевка Новоайдарского района Луганской области ей удалось записать уникальный старинный рецепт из первых уст. Блюдо простое, но необычное:



«Итак, — «Латаный коржик»! И не просто лепешка, это лепешки на основе белой муки пшеничной из Луганских степей. Это кислое молоко, сода, сахар, соль и мягко замешанные лепешки, раскатанные, переложенные, внимание, смальцем или маслом, ну, это если беднее. Формируется по принципу Полтавского пундика пряженого: делаются такие прорези по лепешке, и тогда жарятся они, пряжутся в масле. Кто не пробовал, я вам рекомендую найти возможность и приготовить. Потому что основное блюдо украинцев — хлеб и производные, все, что готовится из зерна и муки».

Латаный коржик. Фото: Instagram Елены Щербань

Бытовые традиции

Бытовые традиции формировались под влиянием переселенцев из других регионов Украины или из Европы. Например, на юге Донецкой области, в Приазовье, территорию населяли преимущественно греки.



«Но это не те греки, которые нам могут приходить сразу на ум, новогреческие, то есть жители современной Греции. Это люди, которые были депортированы из Крыма во времена Екатерины II и селились на территориях бывшего Войска Запорожского Кальмиусской паланки. Это Надазовье, Мариуполь и Волновахский район», — добавляет Наталья Михальченко.

Музей истории румеев и урумов - греков Приазовья в поселке Сартана возле Мариуполя. 2021 год. Фото: Новости Донбасса

В степной части Донбасса проводили необычный обряд по гонению гадюк. Недавно его внесли в список нематериального культурного наследия. Особенно популярен он был в Волновахском и Сватовском районах. Сейчас он там был бы особенно актуален.



«Накануне Пасхи ребята, парни, молодые мужчины ходили по домам с палками и предлагали выгнать гадов, это такое олицетворение нечистой силы, перед Пасхой очень вспомогательное. Их принимали, они делали символический обряд: как палками изгоняют нечистую силу из дома. После этого их, конечно, угощал хозяин. А после того, как они прошли по селу, они эти палки сжигали на костре. Это такой обряд очищения», — рассказывает Наталья Михальченко.



«Но эти традиции редко практиковали уже в советские и постсоветские времена. Вместо этого насаждали российское», — возмущается учительница украинского языка и литературы из Краматорска Оксана Проселкова.

Мальчиков угощали яблоками и пирожками. Фото: Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины

Обряд "гонения гадюк". Фото: Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины

Сохранение традиций Слобожанщины

Оксана Проселкова — исследовательница Слобожанщины, родом из Краматорска. Более двадцати лет преподает украинский язык и литературу в школе №11. Из-за полномасштабной войны уехала в Польшу, но продолжает вести уроки онлайн. Последние два года до этого начала исследовать родной край, собирала коллекции костюмов, рушников, керамики и фотографии родного края.



Оксана основала этнофонд «Род» и делала выставки в Краматорске. Жалеет, что из-за оккупации части Донбасса, обстрелов родного города, много традиций, обрядов и вещей потеряно.



«Когда я пришла к тому, что мне это интересно, то времени было катастрофически мало. Я хотела и собрать песни нашего края, я хотела исследовать костюм традиционный, именно как одевались на территории Краматорского района», — сожалеет Оксана Проселкова.



Некоторые вещи передают с временно оккупированных территорий.



«Находясь в оккупации, мне женщина писала и переправляла через блокпосты вышитые вещи, иконы, украшения для того, чтобы спасти от оккупанта, от уничтожения. На свой страх и риск, и смогла это сделать. У нас есть часть коллекции, собственно, передана из села Благодатное, которое оккупировано с 2014 года», — делится Оксана.



Достать полный костюм Слобожанщины, именно той части, где ныне расположен Краматорск — было трудно, отмечает основательница «Этнофундации». Костюм собирала по разным населенным пунктам. Рубашку Оксана приобрела на барахолке в Краматорске, юбку передали ей с Харьковщины, а корсетку подарили во время экспедиции в бывшем Добропольском районе.

Традиционный слобожанский строй. Фото: этнофонд «Род»



«Мы имели полный строй(строй — это полный комплект традиционной народной одежды) могли уже делать показ. Мечта сбылась: как выглядела девушка или женщина в Краматорском районе конца девятнадцатого — начала двадцатого века», — вспоминает Оксана Проселкова.

Тезис Путина об «одном народе»: Имперская концепция против культурного различия

Тезис Путина об «одном народе» происходит от концепции империи, а не от одинаковой культуры или национальности, объясняют эксперты. Эта идея отражает амбиции хозяина Кремля восстановить старые карты, несмотря на очевидную разницу между народами.



«Якуты — это тоже один народ с русскими. Вы же никогда нигде не услышите, что якуты — это другой народ, или там манси, что это другой народ. Нет, они как раз говорят о том, что все народы «нашей великой империи», ну они не используют слово «империя», но по факту, — это «один народ» (в пропаганде РФ, — ред.). То понятно, что между якутами и русскими или между марийцами и русскими различия больше, чем между украинцами и русскими. И они на основании этого сразу сюда всех: «и белорусы — "один народ", и еще и прибалты будут "один народ", не сомневайтесь», — объясняет фольклорист Илья Фетисов.

Не «один народ»

Украинцы, населявшие территорию современного Донбасса еще с XVIII века, были носителями самобытной культуры. Различия в быту, обрядах, одежде, песенной традиции и даже кулинарии убедительно свидетельствуют, что их идентичность никогда в полной мере не была частью российской культурной парадигмы. Даже в случаях культурного пересечения, украинская основа сохранялась — как фундаментальная черта характера этого края.



Пропагандистское клише об «одном народе» — это политическая конструкция, призванная стереть границы между народами и легитимизировать агрессию РФ. Но никакие имперские нарративы не способны разрушить реальность, которую поколения украинцев Донбасса создавали и сохраняли веками — через песни, еду, одежду, традиции и быт. Эта культурная память — не музейный экспонат, а живая ткань, которую сегодня снова пытаются уничтожить. И именно поэтому ее сохранение является краеугольным камнем как для выходцев и жителей Донбасса, так и всей страны.