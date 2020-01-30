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В Донецке «ДНР» может закрыть две шахты

30 января 2020, 14:19

В Донецке «ДНР» может закрыть две шахты

В Донецка группировка «ДНР» может закрыть два угледобывающих предприятия — шахту имени Челюскинцев и шахту имени Калинина. Об этом сообщает сепраратисткий ресурс dnronline.su.

Указывается, что эти шахты являются нерентабельными.

Вопрос прокомментировал глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, решение о закрытии этих предприятий еще не принято.

«Я лично против закрытия любого предприятия, если существует хоть какая-то возможность, чтобы предприятие работало. Нужно обсуждать вопрос не только с позиций экономики, но и политического характера. Я лично склоняюсь к тому, чтобы предприятие работало. Но, все же необходимо провести ряд совещаний, утвердить программы развития. Сейчас решение еще не принято», — подчеркнул он.

При этом так называемые официальные СМИ «ДНР» в предыдущие годы замалчивали проблемы предприятий.

На сайте ДАН в 2017 году была заметка о том, что «Горняки донецкой шахты им. Калинина ввели в эксплуатацию лаву с запасом в 350 тысяч тонн угля», а в 2018-м писали о том, что шахта «готова трудоустроить свыше 100 горняков».

О шахте имени Челюскинцев на ДАН лишь сообщалось в 2017 году, что горняки «досрочно выполнили годовой план угледобычи».

По данным «Восточной правозащитной» группы, на подконтрольных «ДНР» шахтах существует задолженность по заработной плате.

Комапния «Внешторгсервис» получила отсрочку на два года по выплате долга перед предприятиями и угольными шахтами «ДНР» и «ЛНР».

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