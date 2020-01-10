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«ДНР» задолжала зарплату шахтерам

10 января 2020, 13:10

«ДНР» задолжала зарплату шахтерам

На подконтрольных группировке «ДНР» шахтах существует задолженность по заработной плате перед горняками за ноябрь и декабрь 2019 года. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) со ссылкой на источники на предприятиях. Также факт задолженности подтверждают источники «Новостей Донбасса» на двух шахтах.

По данным ВПГ: 

• Шахта им. Скочинского — задолженность за ноябрь в размере 50% и декабрь в размере 100%;
• Шахта им. Засядько — задолженность за ноябрь в размере 75% и декабрь в размере 100%;
• Шахты «Макеевуголя» — задолженность за ноябрь и декабрь в размере 100%;
• Шахта «Горняк-95» — задолженность за ноябрь в размере 50% и декабрь в размере 100%;
• Шахта «Ждановская» — задолженность за ноябрь и декабрь в размере 100%;
• Шахта «Комсомолец Донбасса» — задолженность за ноябрь в размере 40% и декабре в размере 100%.

По информации правозащитников, долги по заработной плате «ДНР» и компаний «Внешторгсервис» и «Газ-Альянс» перед шахтерами составляет более 1 миллиарда рублей (около 15 миллионов долларов).

Отмечается, что за 2019 год шахты под контролем «ДНР» добыли 9,8 миллиона тонн угля. Это данные с учетом нелегальных шахт и копанок.

РБК со ссылкой на источники сообщал, что «Внешторгсервис» получил отсрочку на два года по выплате долга перед предприятиями и угольными шахтами неподконтрольной Украине части Донбасса. По информации одного из источников, долг «Внешторгсервиса» перед подконтрольными «ДНР/ЛНР» шахтами составляет около 8 миллиардов рублей (около 130 млн долларов).

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