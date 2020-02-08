Ходаковский: Гостиницу «Прага» в Донецке почти разобрали на металлолом

Гостиница «Прага» в неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня нуждается в восстановлении, так как была частично разобрана на металл. Об этом заявил бывший «секретарь Совбеза ДНР», основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский.

По его словам, в помещении гостиницы члены группировки «ДНР» хотят обустроить реабилитационный центр для тех, кто воевал в составе незаконных вооруженных формирований и получил травмы, потерял конечности.

«Вплоть до того, что кровельную медь сдавали на металлолом, а остатки осыпались и разрушали внутри», - заявил Ходаковский.

В помещениях гостиницы «Прага» ранее базировалось вооруженное формирование, известное как «батальон Захара Прилепина». В сентябре 2018 года «личный батальон» разоружили силой и перевели в подчинение «народной милиции» и «МВД ДНР».