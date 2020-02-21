В Константиновке родные ждут студента, который вернулся из Уханя

Среди эвакуированных из китайского Уханя украинцев есть житель Константиновки Донецкой области Никита Тюрев. Девятнадцатилетний уроженец Донетчины учится в китайском городе Харбин, а в Ухань он приехал к друзьям. За день до выезда юноши город закрыли на карантин.



Родственники студента рассказали телеканалу «Суспільне Донбас», что переживают за него и были напуганы происходящим в Новых Санжарах.



«Добавилось немного седых волос на голове, - делится впечатлениями отец Никиты Геннадий Тюрев. - Ситуация могла выйти из-под контроля».



После обсервации молодой челвоек должен вернуться домой - в Константиновку.

Среди эвакуированных из китайского Уханя украинцев есть трое жителей Мариуполя.

В полдень 20 февраля в аэропорту Харькова приземлился самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.



На автомобилях ГСЧС их повезли в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.



Вечером колонна прибыла в поселок Новые Санжары, где произошло столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий. Протестующие перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным. Также в автобусы с эвакуированными бросали камни, один из них разбил стекло. Столкновения с полицией в Новых Санжарах начались еще утром.



Во время столкновений в Новых Санжарах были задержаны 24 человека, пострадали 9 правоохранителей и один гражданский.