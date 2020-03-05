В Новых Санжарах из обсервации выписали эвакуированных из Китая. Их встречает Зеленский

Из медицинского центра Нацгвардии в Новых Санжарах на Полтавщине из обсервации выписали людей, которые были эвакуированы из Китая две недели назад.



Обсервацию в санатории прошли 94 человека. Их них 22 — члены экипажа и сопровождающий медицинский персонал. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Это граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля. Также в обсервации находилась уже бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



В полдень эти люди покинули здание медцентра. Примерно в это время в Новых Санжарах приземлился вертолет с президентом Владимиром Зеленский, который приехал встретить прошедших обсервацию.





