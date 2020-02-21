Глава Минздрава проведет две недели в одном помещении с эвакуированными из Китая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проведет две недели в одном помещении с привезенными в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах на Полтавщине эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами.



«Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны», — написала Скалецкая в Facebook в четверг вечером.



Министр заверила, что подготовка к эвакуации готовилась тщательно и были подготовлены безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые эвакуировали своих граждан из Китая.



«Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди — наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности. То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас», — написала она.



Министр выразила надежду, что ее персональное поведение будет способствовать «усмирению ситуации и примирению». «Это необходимо нам всем. Также хочу попутно поблагодарить тех, кто работал над эвакуацией и особенно — экипаж самолета, наших медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции», — добавила Скалецкая.

В полдень 20 февраля в аэропорту Харькова приземлился самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.



На автомобилях ГСЧС их повезли в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.



Вечером колонна прибыла в поселок Новые Санжары, где началось столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий. Протестующие перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным. Также в автобусы с эвакуированными бросали камни, один из них разбил стекло. Столкновения с полицией в Новых Санжарах начались еще утром.



Президент Владимир Зеленский заверил, что властями были предприняты беспрецедентные меры безопасности при эвакуации людей из Уханя, чтобы гарантировать, что коронавирус COVID-19 не попадет в Украину.