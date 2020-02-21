Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава Минздрава проведет две недели в одном помещении с эвакуированными из Китая

21 февраля 2020, 08:20

Глава Минздрава проведет две недели в одном помещении с эвакуированными из Китая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проведет две недели в одном помещении с привезенными в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах на Полтавщине эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами.

«Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны», — написала Скалецкая в Facebook в четверг вечером.

Министр заверила, что подготовка к эвакуации готовилась тщательно и были подготовлены безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые эвакуировали своих граждан из Китая.

«Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди — наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности. То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас», — написала она.

Министр выразила надежду, что ее персональное поведение будет способствовать «усмирению ситуации и примирению». «Это необходимо нам всем. Также хочу попутно поблагодарить тех, кто работал над эвакуацией и особенно — экипаж самолета, наших медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции», — добавила Скалецкая.

В полдень 20 февраля в аэропорту Харькова приземлился самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. 

На автомобилях ГСЧС их повезли в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.

Вечером колонна прибыла в поселок Новые Санжары, где началось столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий. Протестующие перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным. Также в автобусы с эвакуированными бросали камни, один из них разбил стекло. Столкновения с полицией в Новых Санжарах начались еще утром.

Президент Владимир Зеленский заверил, что властями были предприняты беспрецедентные меры безопасности при эвакуации людей из Уханя, чтобы гарантировать, что коронавирус COVID-19 не попадет в Украину. 

Еще по теме

Люди
Зоряна Скалецкая
Места
Новые Санжары
Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:35
Взрыв в копанке Шахтерска и новое задержание «агента СБУ» в Луганске. Главное за день
16:29
В Алчевске похоронили боевика «ЛНР» из Беларуси, а в Перми — российского
13:35
В «ДНР» заявили о закрытии более 50 школ на карантин
11:07
«ДНР»: Пять человек погибли от свиного гриппа с начала года
08:44
На копанке «ДНР» в Шахтерске произошел взрыв. Пять горняков пострадали
23:28
Ситуация в районе Золотого, отсутствие зарплат в Донецке и новые подземные толчки в Макеевке. Главное за день
22:44
Министерство обороны: На Донбассе сегодня около 25 тысяч российских военных
14:32
В «ДНР» обещают погасить долги по зарплате «бюджетников»
10:13
Трое детей пострадали в ДТП в Макеевке
09:38
В Макеевке произошел очередной подземный толчок
08:39
ОБСЕ насчитала более 2300 взрывов во время боя в Луганской области
23:47
Обсуждение совместных патрулей и эскалация на Донбассе. Главное за день
14:52
«ЛНР» заявила о ранении мирного жителя
10:25
Штаб ООС назвал потери в результате боя на Луганщине
09:26
ОБСЕ подтвердила ранения жителя Донецка и жительницы Перевальска
все новости
10:38
Пристайко во время встречи с генсеком ООН затронул тему операции на Донбассе
10:10
Путин заявил, что не смотрел сериал «Слуга народа». Допускает договоренность «о мире, о дружбе» с Украиной
09:42
Украина продолжает работу над новой редакцией Минских соглашений
09:06
Зеленский позвонил украинке, которую оставили в Ухане из-за собаки
08:20
Глава Минздрава проведет две недели в одном помещении с эвакуированными из Китая
08:07
Штаб ООС зафиксировал 14 обстрелов на Донбассе
00:33
В полиции рассказали о пострадавших и задержанных в Новых Санжарах
23:35
Взрыв в копанке Шахтерска и новое задержание «агента СБУ» в Луганске. Главное за день
22:45
Жители Торецка уже неделю ждут воду в кранах
22:11
Под Офисом президента митингующие призвали Зеленского не уступать Путину
21:51
«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче Лиги Европы
21:07
На Донетчине от выстрела скончался работник фискальной службы
20:16
У OLL.TV произошел сбой во время показа матча «Шахтера»
20:09
Автобусы с эвакуированными из Уханя прибыли в Новые Санжары, местные жители протестовали
19:15
Пристайко: Голос переселенцев из Донбасса должен быть услышан в Минске
все новости
ВИДЕО
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
16 февраля, 09:15
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция