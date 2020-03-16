«ДНР» может закрыть школы и вузы из-за коронавируса

Группировка «ДНР» может перевести школы и вузы на подконтрольной ей территории на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса.



Об этом сегодня сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, передает ДАН.



Она отметила, что эта мера будет обсуждаться на заседании «правительства».



По ее словам, дистанционное обучение — профилактическая мера, так как на сегодняшний день «ДНР» не зарегистрировала ни одного случая заражения вирусом. При этом под наблюдением медиков находятся двое местных жительниц, вернувшихся из Италии и Китая, добавила Долгошапко.

10 марта «ДНР» сообщала, что прибывшая из Китая девушка с подозрением на коронавирус COVID-19 была изолирована. Ее доставили в больницу Горловки.



По утверждениям украинской стороны, на подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территориям произошло распространение коронавируса. Его якобы привезла эта девушка. 13 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации украинской стороны, в Горловке коронавирус есть у 12 человек.



Сама «ДНР» это отрицает, в группировке заявили, что тест не выявил COVID-19 у девушки.



При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «посадят на карантин и весь автобус в придачу». В «ДНР» о судьбе других пассажиров не сообщают.



14 марта группировки «ДНР» и «ЛНР» ввели ограничения из-за угрозы коронавируса.