В «ДНР» отрицают распространение коронавируса в Горловке. Но к ним есть вопросы

Группировка «ДНР» отрицает, что на подконтрольной ей территории произошло распространение коронавирусной инфекции COVID-19.



Так в «межведомственном оперативном штабе ДНР» по предупреждению завоза и распространения коронавируса отреагировали на заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Он сообщил, что по предварительной информации в подконтрольной «ДНР» Горловке зафиксировано 12 случаев коронавируса.



«Информация, озвученная Аваковым по ситуации в Горловке, не соответствует действительности. По состоянию на 10:00 13 марта 2020 общее состояние пациента, госпитализированного с подозрением на COVID-19, удовлетворительное, жалоб нет, температура тела в норме. Пациент находится под наблюдением», — процитировали сообщение штаба на сайте «Минздрава ДНР».



Там подчеркнули, что других пациентов, подозрительных на COVID-19, «на данный момент в республике нет».



При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «сейчас посадят на карантин и весь автобус в придачу». «ДНР» 10 марта сообщала только о госпитализации этой девушки, о судьбе других пассажиров в группировке ничего не говорят.



Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в Киеве заявил, что во время ее поездки на микроавтобусе произошло заражение коронавирусом других людей.