Секретарь СНБО рассказал о распространении коронавируса в ОРДЛО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что случаи заражения новым коронавирусом COVID-19 были зарегистрированы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.



«Действительно, службы внешней разведки и другие наши подразделения имеют информацию о том, что на территории оккупированной части Донецкой и Луганской области уже есть зарегистрированные случаи расширения коронавируса», — сказал он во время брифинга в Киеве.



По его словам, украинская сторона понимает, как это произошло. «К пребольшому сожалению, женщина, которая болела, она вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе из Москвы, и именно таким образом все это там происходило», — отметил он.



Что касается вопроса пересечения линии соприкосновения на Донбассе, секретарь СНБО уточнил, что с учетом того, что в регионе проводится Операция объединенных сил, руководитель операции может по собственному рассуждению принимать те или иные решения относительно режима пересечения КПВВ.

10 марта «ДНР» сообщила о госпитализации женщины, у которой есть синдромы коронавируса. Пациентку изолировали в больнице Горловки.



Сегодня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что по предварительной информации в подконтрольной группировке «ДНР» Горловке зафиксировано 12 случаев коронавируса. В самой «ДНР» это отрицают.



При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «посадят на карантин и весь автобус в придачу». В «ДНР» о судьбе других пассажиров не сообщают.