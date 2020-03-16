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«ДНР» наблюдает за двумя женщинами с подозрением на коронавирус

16 марта 2020, 15:43

«ДНР» наблюдает за двумя женщинами с подозрением на коронавирус

На подконтрольной группировке «ДНР» территории медики наблюдают за двумя пациентками, которые были госпитализированы с коронавирусом COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, передает «Первый республиканский телеканал».

Она напомнила, что первая пациентка — это девушка, которая прибыла из Китая 9 марта. «Первые тесты отрицательные, за ней заканчивается наблюдение», — отметила Долгошако. По ее словам, сегодня будет проведен которольные тест и рентгенобследование легких. «При отрицатедбных резульататх пациентка будет выписана домой», — подчеркнула «министр».

Вторая пациентка — жительница Донецка, которая прибыла из итальнского города Милан 14 марта. Эта женщина находится на домашнем карантине под наблюдением.

На сегодняшний день, состояние обеих пациенток удовлетворительное, подчеркивает Долгошапко.

Она также сообщила, что «ДНР» рассматривает возможность перевода школ и вузов на дистанционное обучение.

10 марта «ДНР» сообщала, что прибывшая из Китая девушка с подозрением на коронавирус COVID-19 была изолирована. Ее доставили в больницу Горловки.

По утверждениям украинской стороны, на подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территориям произошло распространение коронавируса. Его якобы привезла эта девушка. 13 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации украинской стороны, в Горловке коронавирус есть у 12 человек.

Сама «ДНР» это отрицает, в группировке заявили, что тест не выявил COVID-19 у девушки.

При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «посадят на карантин и весь автобус в придачу». В «ДНР» о судьбе других пассажиров не сообщают.

14 марта группировки «ДНР» и «ЛНР» ввели ограничения из-за угрозы коронавируса.

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