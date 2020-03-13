Аваков: В Горловке зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом. Пропуск через КПВВ изменят

В подконтрольной боевикам Горловке Донецкой области зафиксировано 12 случаев коронавируса, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом передает «Зеркало недели».



«Сейчас у нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространился в Горловке. Поэтому мы должны сделать контроль», — заявил Аваков во время выездного заседания Кабмина.



Он рассказал, что для иностранцев могут ввести «100-процентный режим ограничений для иностранных граждан на наших пунктах пропуска».



«Мы также предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории», — добавил министр.



Аваков пояснил, что если у граждан Украины, живущих в ОРДЛО, нет регистрации на подконтрольной власти территории, их не пропустят через КПВВ, пока действует карантин.