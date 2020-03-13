«ДНР» поместила девушку с подозрением на коронавирус в больницу Горловки. Ее охраняет «полиция»

Девушка с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19 изолирована в инфекционном отделении больницы № 3 в подконтрольной группировке «ДНР» Горловки. Об этом она сообщала в своих Instagram-историях, которые опубликовал Telegram-канал Dontel.



Пациентка по имени Елена учится и работает в китайском городе Харбин. Впервые за два года она решила приехать к родителям в подконтрольный «ДНР» Енакиево. Туда Елена добиралась через Москву. «Проверяли меня во всех аэропортах: брали анализы, мазки и так далее. И тут я расслабилась, думала, что на границе в ДНР меня точно не нагнут — я ошибалась», — комментирует ситуацию девушка.



Ее везли на машине скорой помощи от границы России через Дарьино-Ермаковку (подконтрольна «ЛНР») в Енакиево. В родном городе больница оказалась «в состоянии ремонта» и девушку отправили в Горловку.



В горловской больнице, по словам Елены, ее встретили «главный эпидемиолог ДНР», начальник санэпидемстанции, два полковника «МВД ДНР» и вооруженный наряд полиции. По ее словам, за дверью сидит «солдат с автоматом» и ведется наблюдение.

С родителями она общается по телефону и через закрытое окно. Также Елене запретили любое общение с прессой.



На видео она также говорила, что ее «сейчас посадят на карантин и весь автобус в придачу». При этом группировка «ДНР» 10 марта сообщала только о госпитализации Елены. О судьбе других пассажиров неизвестно



По данным, которые озвучил глава МВД Украины Арсена Авакова, в Горловке зафиксировано «12 случаях коронавируса». Сама «ДНР» это отрицает. «Других пациентов, подозрительных на COVID-19, на данный момент в республике нет», — пзаявили в минздраве «ДНР».