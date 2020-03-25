В Донецкой области ждут проверки 14 подозрений на коронавирус

В Донецкой области ожидают лабораторной проверки 14 пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщил заместитель начальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко во время брифинга.



Он выразил надежду, что к вечеру будут получены результаты из Киева по 5-6 случаям. «Как только заработает наша лаборатория — все будет намного проще. Все будет делаться в Донецкой области», — отметил Педенко.

18 марта был диагностирован первый и на данный момент единственный случай коронавируса на Донетчине — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.



Всего в Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса. Четыре человека умерли, один выздоровел.



Сегодня Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.