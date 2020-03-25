Четвертая смерть от коронавируса в Украине: умер житель Тернопольской области

В Тернопольской больнице скорой помощи скончался мужчина, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщает Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом.



Там отметили, что это 68-летний житель села Ковалевка Монастырского района.



Также смерть мужчины подтвердил мэр Тернополя Сергей Надал в эфире телеканала «112 Украина». «Врачи говорят, что умер внезапно на фоне [состояния] средней тяжести», — отметил он.



Мэр добавил, что этот мужчина контактировал с другими заболевшими COVID-19.



Таким образом, в Украине число жертв коронавирусной болезни увеличилось до четырех.

В Украине было официально зафиксировано 113 случаев коронавируса. Один пациент выздоровел.