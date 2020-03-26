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На Донетчине осталось 10 пациентов с подозрением на коронавирус

26 марта 2020, 14:27

На Донетчине осталось 10 пациентов с подозрением на коронавирус

На Данный момент в Донецкой области есть 10 пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, которые ожидают результатов тестирования.

Об этом сообщил заместитель начальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко во время брифинга.

Он отметил, что за минувшие сутки новых подозрений на COVID-19 не было.

Вчера число пациентов с подозрением на коронавирус было 14. Таким образом, диагноз не подтвердился у четырех человек.

18 марта был диагностирован первый и на данный момент единственный случай коронавируса на Донетчине — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта. 

Всего в Украине зафиксировано уже 156 случаев коронавируса. Пять человек умерли, один выздоровел.

Правительство 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлило карантин до 24 апреля.

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