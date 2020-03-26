В Украине зафиксирована пятая смерть от коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения.



В Ивано-Франковской области умерла женщина, которая вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.



«Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась за сутки. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти», — отметили в Минздраве.



Всего в Украине было зафиксировано 145 подтвержденных случаев коронавируса по состоянию на 22:00 25 марта. За сутки было выявлено 32 новых случая. Всего от COVID-19 выздоровел один пациент.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.