«ДНР» обещает позволить пропуск людей через КПВВ в гуманитарных целях

Группировка «ДНР» намерена разрешить нерегулярный пропуск через КПВВ на линии соприкосновения людей, у которых есть неотложные гуманитарные потребности в период эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин во время онлайн-конференции в Instagram.



По его словам, сейчас прорабатывается такой механизм. Это будут разовые открытия по заранее составленным спискам. О процедуре пересечения и днях, когда это будет возможно, в «ДНР» обещают сообщить заранее.



Пушилин на данный момент исключает полноценный запуск пунктов пропуска из-за ситуации с коронавирусом.



Подобный механизм функционирует между украинской стороной и «ЛНР».

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР».