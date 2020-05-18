Минреинтеграции создало госпредприятие «Реинтеграция и восстановление» для управления КПВВ

Вице-премьер—министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил о создании государственного предприятия «Реинтеграция и восстановление» для управления КПВВ. Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«Мы уже зарегистрировали первое наше государственное предприятие, которое так и называется "Реинтеграция и восстановление". И первая задача этого госпредприятия — наши контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), которые все разрознены с точки зрения балансодержателя, собрать в одном месте для эффективного управления», — сказал он.



Резников отметил, что Минреинтеграции должно быть министерством не вертикального, а горизонтального характера.



«Это понемногу и образование, и здравоохранение, и инфраструктура, и социальная политика. Но вместе с этим задача, в том числе восстановить территории Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны сегодня Украине и пострадали. А после того, как Украина выйдет на границы с Российской Федерацией, естественно, всю территорию, которая разграблена и сегодня временно оккупирована, — часть Донецкой и Луганской областей и Крым», — указал он