В России назвали условие отмены боевой готовности «Л-ДНР»

После видеоконференции трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представитель РФ Борис Грызлов назвал условие отмены решений оккупационных администраций в ОРДЛО о боевой готовности. Об этом сообщает ТАСС.



Он считает, что Украина должна принять дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня.



В этой ситуации, заявил Грызлов, «до принятия дополнительных мер трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности».



Так называемый «министр иностранных дел» группировки «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что снятие группировками режима полной боевой готовности возможно после подписания Украиной и пакета дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, передает сепаратистский сайт ЛИЦ.



По его словам, эти дополнительные меры «обеспечат полную взаимную безопасность при проведении ремонтных работ или иных работ вблизи линии разграничения без каких-либо дополнительных любезно предоставленных Украиной так называемых "окон тишины"».



Из слов Дейнего следует, что документ должен быть подписан Украиной с одной стороны и группировками «ЛНР»/«ДНР» с другой. «... нам необходимо согласовать и подписать дополнительные меры, которые обязывают обе стороны не стрелять, которые устанавливают прямую связь между сторонами конфликта для предотвращения эскалация», — сказал он.



При этом украинские власти неоднократно заявляли, что считают стороной конфликта на Донбассе Россию, а не подконтрольные ей «Л-ДНР». Вместе с тем сама РФ отказывается признавать себя участницей боевых действий в регионе.



По всей видимости, предложение о принятии дополнительных мер является попыткой Москвы закрепить на бумаге статус Украины и «Л-ДНР» как сторон конфликта.

На прошлой неделе глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник, а также глава группировки «ЛНР» Денис Пушилин сделали заявления о приведении в полную боевую готовность «войск» в ОРДЛО. Они обвинили украинскую армию в обстрелах.



Украинская сторона отрицает обвинения в обстрелах. Президент Владимир Зеленский ответил: «Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам».



Также Украина созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором обсуждалась ситуация в зоне боевых действий на Донбассе.



Украинское министерство по вопросам реинтеграции увидело в этих заявлениях попытку российских оккупационных администраций переключить внимание местных жителей от экономических проблем.