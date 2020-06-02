Первые КПВВ на Донбассе откроют после 10 июня

Первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в зоне проведения ООС на Донбассе откроют после 10 июня.



Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в ходе совещания с президентом Владимиром Зеленским, передает Офис главы государства.



На совещании также было отмечено, что адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ровенской и Черновицкой, и почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.



На Банковой констатировали, что после начала введения карантинных смягчений значительных вспышек коронавируса в стране не произошло. «К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выписаны 388 человек, а заболели — 328», — добавили в Офисе президента.



Зеленский подчеркнул, что Украине удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии, чему способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую подробно и тщательно разрабатывали, и меняли по мере необходимости. «Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым», — подчеркнул он.



Ранее власти Донецкой и Луганской областей прогнозировали, что КПВВ на линии соприкосновения возобновят работу после 22 июня.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР», а «ДНР» отказалась.