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КПВВ в Станице Луганской откроют не раньше 22 июня

28 мая 2020, 09:46

КПВВ в Станице Луганской откроют не раньше 22 июня

Пункт пропуска на линии соприкосновения в Станице Луганской откроется не раньше 22 июня. Об этом журналистке «Новостей Донбасса» заявил руководитель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас на оккупированной территории очень большая вспышка эпидемии COVID-19, если открыть пункт пропуска, то число заболевших в регионе резко возрастет.

«Я понимаю, что сейчас есть много людей, которые хотят попасть на временно неподконтрольную Украине территорию, и оттуда сюда хотят приехать. Попасть домой, повидать родственников или же за выплатами», — отметил Гайдай.

Он напомнил, что сейчас на КПВВ впускают и выпускают исключительно по списку, который согласовывается с командующим Операцией объединенных сил. «Там по 20-40 человек в этом списке и у всех очень уважительные причины для пересечения. Мы их проверяем на COVID-19, они находятся по приезду на самоизоляции. А если будет проходить много людей через КПВВ, то проследить за ними — не будет возможности», — рассказал глава ОГА.

По мнению Гайдая, пик заболеваемости за месяц упадет и с 22 июня можно будет безопасно открыть сообщение с неподконтрольной частью Луганской области.

Ранее такой же прогноз о сроках открытия КПВВ сделали в Донецкой ОГА.

За полтора месяца карантинных ограничений «зеленый коридор» в Станице Луганской провели трижды. Последний раз — 16 мая. Тогда с неподконтрольной территории зашли 35 людей, из них 32 — отправились на самоизоляцию, а трое — на обсервацию в Станично-Луганскую районную больницу. На оккупированную территорию проследовало 22 человека.

Группировка «ЛНР» 26 мая подтвердила 384 случая заражения коронавирусом. Из них 184 пациента выписали, 6 человек умерли от осложнений.

На подконтрольной Украине части Луганщины было выявлено всего 45 случаев коронавируса.

Слушайте:

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