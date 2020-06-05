Резников рассказал об адаптивном режиме открытия КПВВ

Снятие ограничений для пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения начнется в середине июня и будет проходить в адаптивном режиме в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом в эфире программы «Свобода слова» рассказал вице-премьер — министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.



«Как будут открываться КПВВ на линии разграничения и будет происходить. Будет так называемый "адаптивный" режим: сначала речь пойдет о детях, о студентах, которые будут возвращаться на учебу, о людях, у которых есть работа на подконтрольной правительству территории», — сказал он.



Чиновник подчеркнул, что нет официальных данных о количестве инфицированных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



«Только через различные источники, по той же правозащитную группу, через другие источники мы устанавливаем приблизительную эпидемиологической ситуации на той территории и она опасна по отношению к той территории Донецкой и Луганской областей, которая контролируемыми правительством Украины», — рассказал Резников.



Он добавил, что социальные выплаты в период карантина продолжались накапливаться на карточках и люди смогут их снять на территории Украины после восстановления режима пересечения.