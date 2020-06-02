На Донбассе люди просят открыть пункты пропуска. Какими должны быть КПВВ в условиях пандемии?

Первые контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе откроют после 10 июня. Сейчас их готовят к открытию. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время совещания с президентом Владимиром Зеленским.



А пока пропуск людей через КПВВ разрешен исключительно по гуманитарным обстоятельствам.



Одно из недавних и, пожалуй, единственных послаблений на КПВВ коснулось абитуриентов из отдельных районов Донбасса. Кабинет министров Украины разрешил не проходить обязательную обсервацию детям, которые едут сдавать внешнее независимое оценивание и тем, кто их сопровождает (1 человеку). В остальном все по-прежнему строго. Те, кто направляется на контролируемую территорию, проходят обязательный термоскрининг и опрос медиков. Прибывшие из отдельных районов Луганской и Донецкой областей регистрируются в приложении «Дій вдома» и проходят самоизоляцию.



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По данным украинских пограничников, с начала карантина КПВВ на Донбассе удалось проехать в обе стороны около 470 человек.



«С 22 марта по 31 мая линию разграничения в сторону временно оккупированной территории пересекли 248 человек, на контролируемую — 220», - сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе ООС Игорь Лизогуб.



По сравнению с тысячами людей, которые пересекали КПВВ до пандемии, это единицы.



Ранее власти Донецкой и Луганской областей прогнозировали, что КПВВ на линии соприкосновения возобновят работу после 22 июня. Мало кто обрадовался этой информации. Жители по обе стороны линии соприкосновения в социальных сетях делятся своими историями – они недовольны ограничениями. Причина не только в том, что это ограничение их права на свободное передвижение. Многие стремятся проехать через КПВВ в обе стороны, потому что их там ждут, у них там дела.



Правозащитники уже не в первый раз за время карантина подчеркивают: чем дольше люди не имеют возможности вернуться домой или туда, где фактически живут, тем больше граждан Украины может оказаться в сложных жизненных обстоятельствах, без денег на жизнь, на заботу о близких людях.

Но даже если предположить, что пункты пропуска заработают в полную силу не 10 июня, а после 22 числа, все равно могут возникнуть проблемы – от социальной напряженности из-за больших очередей на КПВВ до новых вспышек заболевания COVID-19 по всей территории Донбасса.



В правительстве обещают разработать механизм открытия КПВВ. Об этом уже не раз заявляли представители министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Глава министерства вице-премьер-министр Алексей Резников в недавнем интервью констатировал, что все нуждающиеся жители ОРДЛО не смогут одновременно пересечь линию соприкосновения и получить свои выплаты.



«А те, которые пересекут линию разграничения, попадут в "Ощадбанк", а в "Ощадбанке" не будет столько наличных денег, чтобы им все выдать. Это невозможно», — заявил он.



Резников отметил, что МинВОТ взаимодействует с Минсоцполитики, Пенсионным фондом, Службой безопасности, Госпогранслужбой и другими ведомствам, чтобы наладить систему пропуска и выплат.



«Например, пенсионеры. Они все имеют электронное удостоверение. Они получат смс и тогда в порядке, алфавитном или возрастном, записываются, сообщая, когда хотят пересечь КПВВ, посетить "Ощадбанк", социальные службы», — сообщил министр.



Украинские правозащитники также рекомендуют правительству открыть КПВВ с ограничениями по возрасту. Например, в первые 14 дней исключить группы риска (пожилые люди 60+, люди с признаками ОРВИ) из перечня тех, кому разрешен проезд через КПВВ. При этом следует сохранить возможность пересечения линии соприкосновения при наличии гуманитарных оснований. Одновременно нужно позаботиться о том, что среди пожилых людей не возникло паники из-за сроков получения пенсий. Для этого Пенсионному фонду Украины и «Ощадбанку» советуют провести разъяснительную кампанию.



Еще один совет от правозащитников - отсоединить выплату пенсии жителям ОРДЛО от необходимости получения ими справки переселенца. К слову, противостояние сторонников и противников именно этой инициативы в Украине длится уже около пяти лет.

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Чтобы снизить риск распространения COVID-19 на КПВВ, разметки и специальных модулей с медиками, экспресс-тестами, индивидуальными средствами защиты и дезинфекции может оказаться недостаточно. Хотя и это нужно обязательно. В случае большого скопления людей на КПВВ все равно сможет пройти ограниченное количество людей.



Скопление людей неизбежно там, где недостаточно автобусов – все хотят поскорее проехать «серую зону». Правозащитники отмечают, что проблему можно решить, пока КПВВ закрыты.

«Почти полное прекращение передвижения граждан через КПВВ дает возможность правительству, областному руководству и органам местного самоуправления наладить работу легального транспортного сообщения между КПВВ и населенными пунктами, проведя конкурсы на маршруты, и ввести онлайн-покупку билетов (с сохранением возможной покупки билетов оффлайн в кассе) для возможности планирования путешествия и отсутствия очередей и скопления людей в ожидании автобуса. К тому же это даст возможность контролировать перевозчиков в части ограничения по количеству лиц, которые одновременно находятся в транспортном средстве», - с таким предложением выступила неформальная Коалиция организаций, которые занимаются вопросами защиты прав лиц, пострадавших от конфликта*.



По всей видимости, требование находиться на двухнедельной обсервации (самоизоляции) после прохождения КПВВ останется. Но оно не станет эффективным для большого потока людей. Больницы, отведенные для обсервации людей на Донбассе могут просто не справиться с такой нагрузкой.



«Единственная альтернатива - установка приложения «Дій вдома». Однако не все, кто пересекает КПВВ, могут его установить и использовать, а те, кто установили, жалуются на большое количество программных ошибок приложения», - рассуждают правозащитники из Коалиции.



Для решения такой проблемы они предлагают четко определить, кто должен попасть на обсервацию или самоизоляцию, а кто – нет. Например, тем кто пересекают линию разграничения на непродолжительное время (один день) можно разрешить не проходить обсервацию.

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Это лишь верхушка «айсберга проблем», которые могут возникнуть в случае, если КПВВ будут работать так же, как до начала пандемии коронавируса. В украинском правительстве говорят, что работают над минимизацией рисков.



В группировках «Л-ДНР» пока вообще никаких заявлений о модернизации своих КПП не говорят. Они лишь сообщили, что готовы открыть со своей стороны блокпосты после решения украинского правительства. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей тоже есть больницы, отведенные для обсервации приехавших, правда, людей отправляют преимущественно на самоизоляцию по месту проживания. На самоизоляцию уходят как приехавшие с подконтрольной территории Украины, так и приехавшие из России.



Во время карантина люди не могут свободно попасть из ОРДЛО в Россию и обратно. Людей пропускают по решению специального штаба. Помимо гуманитарных экстренных причин для поездки, жители ОРДЛО могут проехать на территорию России по так называемому вызову на работу. Но документ должен быть официальным. Для нелегальных работников путь закрыт, как и для многих других, у которых нет веских оснований для выезда или нет соответствующей прописки в паспорте для въезда.



В сети появилось видео с обращением жителей ОРДО к главе группировки «ДНР» Денису Пушилину, чтобы 1 июня им «открыли путь к привычной жизни». Одни заявляют, что в России их ждет легальная работа.

Другие говорят, что разлучены со своими родными. Подобные фотоколлажи, но без обращения к Пушилину, опубликовали и те жители ОРДЛО, которые хотят проехать через украинские КПВВ.

В местной организации «Донецкая республика», которая подчинена группировке «ДНР», не поверили людям, которые записали видеообращение к Пушилину. Более того, их обвинили в манипуляциях.

По мнению блогеров этой организации, флешмоб - дело рук «украинских провокаторов». После неудачного «разоблачения» якобы фейкового флешмоба на «Донецкую республику» обрушился шквал гневных комментариев в социальных сетях.

Тем временем в сети несколько дней «жил» новый ролик от жителей ОРДО, которые по-прежнему просят открыть для них пункты пропуска в сторону России. Люди утверждают, что они не имеют отношения к тем, кто просит открыть КПВВ на линии соприкосновения, они хотят ехать в другую сторону – в сторону России. На момент публикации материала ролик был удален из соцсетей.

*Коалиция организаций, которые занимаются вопросами защиты прав лиц, пострадавших от конфликта: Центр прав людини ZMINA, Офіс з розробки гуманітарної політики, ГО «Донбас СОС», ГО «Крим СОС», БФ «Право на захист», БФ «Восток-СОС», Кримська правозахисна група.