Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня

05 июня 2020, 14:00

Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня

Штаб операции Объединенных сил готовится к открытию контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе с 10 июня.

Об этом сообщает Офис президента по итогам традиционного совещания по противодействию распространению коронавируса под председательством Владимира Зеленского.

Ранее против скорого открытия КПВВ высказался глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. По его словам, это может привести ко второй волне заболеваемости коронавирусом.

Офис президента в начале недели уже сообщал, что пункты пропуска на Донбассе планируют начать открывать с 10 июня.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР», а «ДНР» отказалась.

Читайте также:

На Донбассе люди просят открыть пункты пропуска. Какими должны быть КПВВ в условиях пандемии?

ТЕГИ

Прочее
Ситуация на КПВВ
Организации
Штаб ООС

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:00
Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня
13:25
«ДНР» заявила о ранении жительницы поселка под Донецком
12:15
Красный Крест отправил в Донецк более 50 тонн стройматериалов
12:05
«ДНР» сообщила об одной смерти от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
09:27
«ЛНР» сообщает о смерти от COVID-19 третий день подряд
21:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:00
«ДНР» заявила о контузии женщины во время обстрела
16:03
Беспилотники ОБСЕ глушили над Донбассом шесть раз за два дня
13:29
Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать по поправкам к конституции РФ
11:50
«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
09:16
«ЛНР» подтвердила восьмую смерть от коронавируса
08:52
«ДНР» хочет установить барельеф Захарченко на одном из зданий Донецка
20:08
«ЛНР» разрешила работу салонов сферы красоты и здоровья
19:20
Результатов ПЦР-тестов в Донецке ждут от четырех до восьми дней
18:30
«ЛНР» будет наказывать за несообщение о теракте
все новости
14:37
Правозащитники вышли на акцию против Авакова
14:17
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки
14:00
Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня
13:25
«ДНР» заявила о ранении жительницы поселка под Донецком
12:48
Между Славянском и Краматорском пока не будет пассажирских перевозок
12:45
Кириленко: Открытие КПВВ может привести ко второй волне эпидемии уже сейчас
12:42
Кулеба озвучил детали визита в Берлин куратора Кремля по Донбассу
12:15
Красный Крест отправил в Донецк более 50 тонн стройматериалов
12:05
«ДНР» сообщила об одной смерти от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
11:43
«ЛНР» рассказала о миллионных долгах населения за воду
11:41
Дело нацгвардейца Маркива: Аваков высоко оценил шансы в апелляционном суде Италии
11:15
Министр: Карантин смягчен, но масочный режим в Украине продолжается
10:57
В ВСУ выявили 14 заболевших коронавирусом за сутки
10:27
В Краматорске заявили о задержании боевика
10:22
Под Радой требуют отставки Авакова. Зажгли дымовые шашки
все новости
ВИДЕО
Как ношение медицинской маски влияет на общество ►
04 июня, 16:26
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
30 мая, 21:35
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
29 мая, 07:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция