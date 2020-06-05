Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня

Штаб операции Объединенных сил готовится к открытию контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе с 10 июня.



Об этом сообщает Офис президента по итогам традиционного совещания по противодействию распространению коронавируса под председательством Владимира Зеленского.



Ранее против скорого открытия КПВВ высказался глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. По его словам, это может привести ко второй волне заболеваемости коронавирусом.



Офис президента в начале недели уже сообщал, что пункты пропуска на Донбассе планируют начать открывать с 10 июня.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР», а «ДНР» отказалась.