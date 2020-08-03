Президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что говорил с владельцем «Шахтера» Ринатом Ахметовым после назначения Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба.



«Я разговаривал с Ринатом Леонидовичем после назначения Луческу. Он мне сказал самые главные слова: "Он — профессионал. Если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это самая лучшая мотивация". У него была абсолютно нормальная реакция. Он говорит: "Это твое решение. Ты — хозяин клуба, ты вправе единолично его принимать. Если ты будешь выигрывать, тебе будут аплодировать. Если ты будешь проигрывать, как было уже не один раз, тебя будут ругать"», — рассказал Суркис в программе «Мага» на телеканале «112 Украина».



Владелец «Динамо» подчеркнул, что «Ахметов же не папа Луческу» и «не должен его благословлять». При этом Суркис отметил, что ждал от Ахметова оценки шага по приглашению Луческу, «нормально это или не нормально».



«То, что я услышал от него, если это было искренне: "Это будет интересно для нашего чемпионата, а для моей команды новым вызовом". Когда ты выигрываешь на протяжении 4 лет золотые медали, нужно снова искать мотивацию, что выиграть и в пятый раз», — пересказал он свой разговор с Ахметовым.

Бывший главный тренер «Шахтер» Мирча Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Он тренировал донецкий клуб с 2004 по 2016 год и стал самым успешным тренером в истории «горняков». Против назначения Луческу выступили ультрас столичного клуба.



У СМИ оказалось письмо Луческу к президенту «Динамо» Игорю Суркису, в котором он выразил желание покинуть клуб из-за давления фанатов. Однако Суркис убедил тренера остаться.



После прихода Луческу в «Динамо» гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб расстался с ним в 2016-м, потому что Луческу «себя исчерпал».



Луческу рассказал, что поговрил с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым уже после подписания контракта с «Динамо».