Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Ахметов — не папа Луческу». Суркис сообщил о разговоре с президентом «Шахтера»

03 августа 2020, 10:13

«Ахметов — не папа Луческу». Суркис сообщил о разговоре с президентом «Шахтера»

Президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что говорил с владельцем «Шахтера» Ринатом Ахметовым после назначения Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба.

«Я разговаривал с Ринатом Леонидовичем после назначения Луческу. Он мне сказал самые главные слова: "Он — профессионал. Если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это самая лучшая мотивация". У него была абсолютно нормальная реакция. Он говорит: "Это твое решение. Ты — хозяин клуба, ты вправе единолично его принимать. Если ты будешь выигрывать, тебе будут аплодировать. Если ты будешь проигрывать, как было уже не один раз, тебя будут ругать"», — рассказал Суркис в программе «Мага» на телеканале «112 Украина».

Владелец «Динамо» подчеркнул, что «Ахметов же не папа Луческу» и «не должен его благословлять». При этом Суркис отметил, что ждал от Ахметова оценки шага по приглашению Луческу, «нормально это или не нормально».

«То, что я услышал от него, если это было искренне: "Это будет интересно для нашего чемпионата, а для моей команды новым вызовом". Когда ты выигрываешь на протяжении 4 лет золотые медали, нужно снова искать мотивацию, что выиграть и в пятый раз», — пересказал он свой разговор с Ахметовым.

Бывший главный тренер «Шахтер» Мирча Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Он тренировал донецкий клуб с 2004 по 2016 год и стал самым успешным тренером в истории «горняков». Против назначения Луческу выступили ультрас столичного клуба. 

У СМИ оказалось письмо Луческу к президенту «Динамо» Игорю Суркису, в котором он выразил желание покинуть клуб из-за давления фанатов. Однако Суркис убедил тренера остаться.

После прихода Луческу в «Динамо» гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб расстался с ним в 2016-м, потому что Луческу «себя исчерпал».

Луческу рассказал, что поговрил с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым уже после подписания контракта с «Динамо».

ТЕГИ

Организации
Динамо Шахтер
Люди
Игорь Суркис Мирча Луческу Ринат Ахметов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:04
«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом возросло до 614 человек
10:21
Из-за прорыва трубы прекратилась подача воды в неподконтрольные Свердловск и Ровеньки
08:29
В Луганске пострадал мужчина из-за гранаты
21:45
Смена переговорщика в ТКГ и жертвы во время перемирия. Главное за неделю
21:18
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в понедельник
12:34
«ДНР» заявила о двух случаях смерти и четырех новых пациентах с COVID-19
22:05
Перемирие на Донбассе. Итоги первой недели ►
12:18
В Донецке возник пожар на шахте имени Калинина
11:36
«ДНР» сообщила о 30 новых случаях заболевания COVID-19 и одной смерти
11:00
ОБСЕ зафиксировала военные грузовики у границы с Россией на Донбассе
00:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 июля
21:30
Самоизоляция остается. В ГПСУ уточнили правила пересечения КППВ с 1 августа
19:47
ВВС нашла захоронения российских военных, погибших на Донбассе
16:19
«ДНР» назвала число заявок на пересечение пунктов пропуска
13:06
День открытой «Еленовки»: люди пересекают КПВВ под Донецком
все новости
11:47
В Донецкой и Луганской областях не выявили заболевших COVID-19 в воскресенье
11:32
Польша оштрафовала «Газпром» на 50 млн евро по делу о «Северном потоке-2»
11:04
«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом возросло до 614 человек
10:21
Из-за прорыва трубы прекратилась подача воды в неподконтрольные Свердловск и Ровеньки
10:13
«Ахметов — не папа Луческу». Суркис сообщил о разговоре с президентом «Шахтера»
09:55
Пенсионеры из ОРДЛО отрезаны от выплат из-за карантинных ограничений на КПВВ — Human Rights Watch
08:58
В Украине выявили 990 заболевших коронавирусом за сутки
08:29
В Луганске пострадал мужчина из-за гранаты
08:02
Штаб ООС рассказал о двух новых обстрелах, нарушивших «режим тишины»
21:45
Смена переговорщика в ТКГ и жертвы во время перемирия. Главное за неделю
21:44
Медведчук приехал в аннексированный Крым
21:18
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в понедельник
16:40
В МИД рассказали, когда Иран выплатит компенсацию за катастрофу самолета МАУ
14:48
В ВСУ за сутки — 23 новых случая коронавируса
13:07
ОБСЕ: В первый день перемирия на Донбассе ранили гражданского
все новости
ВИДЕО
Перемирие на Донбассе. Итоги первой недели ►
01 августа, 22:05
«Схемы»: Кортеж Зеленского нарушает правила, а Ермак ездит с номерами прикрытия, хотя такого права не имеет
31 июля, 10:26
Жилье переселенцам в 2020 году: все, что нужно знать ►
31 июля, 09:09

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция