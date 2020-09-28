В Москве говорят об отсутствии даты встречи «нормандских» советников по Донбассу

Конкретной даты встречи политических советников лидеров стран «нормандского формата» по-прежнему нет. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, такая встреча состоится, когда будут созданы все необходимые для этого условия.



На прошлой неделе об отсутствии даты встречи «нормандских» советников заявил и президент Владимир Зеленский. Он выразил надежду, что такая встреча состоится в скором времени.

Предыдущая встреча «нормандских» советников состоялась 11 сентября в Берлине и продлилась более семи часов. По ее итогам участники поддержали продолжение режима прекращения огня и договорились провести еще одну встречу в ближайшее время. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, заявил, что встреча прошла «без прорывов» в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.



15 сентября Владимир Зеленский сказал, что все лидеры государств стран «нормандской четверки» якобы подтверждают готовность к проведению саммита в Берлине. В МИД РФ опровергли это заявление, а позже в Кремле заявили, что фиксировать конкретные даты саммита пока бесполезно.