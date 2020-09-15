МИД РФ опроверг слова Зеленского о готовности «нормандской четверки» к саммиту

МИД России опровергло заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что все лидеры стран «нормандской четверки» подтвердили готовность провести переговоры на высшем уровне в Берлине. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает «РИА Новости».



«Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет», — сказал Руденко.



Ранее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом сказал, что ему известно о готовности всех лидеров к созыву саммита «нормандской четверки». Он ожидает предшествующую саммиту встречу советников в течение десяти дней.