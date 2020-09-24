Зеленский надеется, что встреча «нормандских» советников по Донбассу состоится в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский надеется, что встреча советников лидеров стран Нормандского формата состоится в ближайшее время.



«Я не знаю, когда будет эта встреча [советников лидеров стран Нормандкой четверки], у меня есть информации, что в ближайшее время», — сказал он на своместном брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.



Зеленский отметил, что не знает, когда будет встреча лидеров «нормандской четверки», «поэтом врать не буду». «Я знаю, что после результативной встречи советников <...> следующей будет встреча лидеров», — добавил он.

Предыдущая встреча «нормандских» советников состоялась 11 сентября в Берлине и продлилась более семи часов. По ее итогам участники поддержали продолжение режима прекращения огня и договорились провести еще одну встречу в ближайшее время. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, заявил, что встреча прошла «без прорывов» в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.



15 сентября Владимир Зеленский сказал, что все лидеры государств стран «нормандской четверки» якобы подтверждают готовность к проведению саммита в Берлине. В МИД РФ опровергли это заявление, а позже в Кремле заявили, что фиксировать конкретные даты саммита пока бесполезно.