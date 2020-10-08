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Ермак: Обмен с «Л-ДНР» не должен зависеть от постановлений Рады

08 октября 2020, 19:48

Ермак: Обмен с «Л-ДНР» не должен зависеть от постановлений Рады

Процесс взаимного освобождения лиц не должен зависеть от принимаемых Верховной Радой документов. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Chatham House в Лондоне в четверг.

Он отметил, что на переговорах Трехсторонней контактной группы Россия и поддерживаемые ею группировки «ДНР/ЛНР» в течение нескольких месяцев препятствуют согласованию списков на освобождение.

«Сейчас они говорят, что им якобы мешает постановление Верховной Рады о местных выборах. Мы постоянно говорим, что это нонсенс. Как такой гуманитарный вопрос как жизнь и здоровье людей, может зависеть от документа, каким бы он ни был?» — сказал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что украинская сторона выполняет договоренности по итогу парижского саммита «нормандской четверки» и настаивает на скорейшей встрече в этом формате.

«Все политические решения принимаются только на уровне лидеров. Это крайне необходимо, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ждет украинский народ», — отметил он.

Четвертый пункт принятого 15 июля Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине спровоцировал споры на переговорах по Донбассу. Депутаты прямо указали в документе, что выборы в ОРДЛО можно провести только после возвращения границы под контроль Украины. Россия, а также подконтрольные ей группировки «Л-ДНР» считают, что это противоречит порядку, указанному в Минских соглашениях. Из-за этого они блокируют работу Трехсторонней контактной группы. Также вопросы появились у Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат.

Внутри украинской власти нет однозначной позиции, что делать с постановлением. Депутат фракции монобольшинства «Слуга народа» Александр Качура 28 июля зарегистрировал правки к документу, в которых предлагается изложить четвертый пункт в более мягкой форме. Также правки Качуры предполагали проведение выборов в облсоветы Донетчины и Луганщины на подконтрольной властям территории.

О документе депутата СН упоминала украинская сторона 11 сентября на переговорах «нормандских» советников в Берлине. Однако представители делегации подчеркнули, что не гарантировали принятие правок, сославшись на независимость парламента Украины от других ветвей власти. Вместе с тем глава Офиса президента Андрей Ермак в воскресенье пообещал, что правки к постановлению скоро рассмотрит Рада. Однако уже в понедельник от этой идеи отказались.

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