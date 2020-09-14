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Разумков: На этой неделе постановление о местных выборах на Донбассе Рада рассматривать не будет

14 сентября 2020, 13:06

Разумков: На этой неделе постановление о местных выборах на Донбассе Рада рассматривать не будет

Верховная Рада не будет рассматривать изменения в постановление о местных выборах на этой пленарной неделе. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

«По состоянию на сегодня, на этой пленарной неделе никаких постановлений об изменениях того постановления об объявлении выборов, которое было одобрено Верховной Радой нет», — сказал он брифинге.

Разумков также напомнил свою позицию о том, что внести любые изменения в постановление о местных выборах «будет сложно», так как это может поставить под угрозу проведение голосования.

Речь идет о проекте постановления нардепа Александра Качуры. Им предлагается внести изменения в пункт 4 постановления о том, что местные выборы на неподконтрольной территории Донбасса пройдут после демилитаризации и реинтеграции по стандартам ООН и ОБСЕ. При этом порядок и сроки проведения голосования установят отдельные законы.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак после заседания ТКГ заявил о том, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах в ближайшее время.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь заявил, что украинская сторона не брала на себя таких обязательств. Вместе с тем Ермак сообщил, что парламент в скором времени рассмотрит изменения в постановление о местных выборах.

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