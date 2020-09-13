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Ермак: Постановление об условиях выборов на Донбассе Рада рассмотрит в ближайшее время

13 сентября 2020, 19:32

Ермак: Постановление об условиях выборов на Донбассе Рада рассмотрит в ближайшее время

Правки в постановление о местных выборах, принятое Верховной Радой 15 июля, в части голосования на Донбассе будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады в ближайшее время. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в итоговом выпуске программы «Сегодня» на телеканале «Украина».

При этом он подчеркнул, что во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» украинская сторона не брала на себя никаких обязательств относительно пересмотра постановления Рады, «потому что мы не можем вмешиваться в деятельность парламента».

«Мы только проинформировали коллег по "нормандской" встречи, что депутатом "Слуги народа" еще 28 июля было зарегистрировано постановление относительно изменений», — отметил Ермак.

Речь идет о проекте постановления нардепа Александра Качуры. Им предлагается внести изменения в пункт 4 постановления о том, что местные выборы на неподконтрольной территории Донбасса пройдут после демилитаризации и реинтеграции по стандартам ООН и ОБСЕ. При этом порядок и сроки проведения голосования установят отдельные законы.

Нынешний четвертый пункт постановления гласит, что выборы там пройдут при прекращении оккупации России, выводе всех контролируемых и финансируемых РФ войск, полного контроля Украины за границей.

Также проекте документа указано проведения местных выборов в облсоветы на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. В текущей редакции указано, что выборы в эти облсоветы не проводятся вообще.

Четвертый пункт постановления стал спорным на переговорах между Украиной и Россией по Донбассу. Текущая версия документа, как считают в Москве, нарушает Минские соглашения. Из-за этого РФ заблокировала принятие решений в Трехсторонней контактной группе.

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