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Сегодня состоится онлайн-премьера фильма об убийстве донецкого бизнесмена Евгения Щербаня

03 декабря 2020, 12:10

Сегодня состоится онлайн-премьера фильма об убийстве донецкого бизнесмена Евгения Щербаня

Сегодня, 3 декабря, в 19:00 hromadske проведет онлайн-премьеру своего фильма-расследования «Наследник» о сыне убитого донецкого бизнесмена Евгения Щербаня и его поисках состояния отца.

Евгений Щербань — бизнесмен из Донецка и народный депутат Украины 2-го созыва. 3 ноября 1996 года он был убит в Донецком аэропорту. Заказчиков убийства следствие до сих пор не установило. В разное время прокуратура обвиняла в убийстве Щербаня бывших премьер-министров Павла Лазаренко и Юлию Тимошенко.

На момент убийства Евгения Щербаня считали одним из самых богатых людей Украины. Его состояние оценивали примерно в 500 миллионов долларов. Компании Щербаня занимались производством и продажей металла, поставками газа, нефтепродуктов, строительством и финансовыми операциями.

Старший сын убитого предпринимателя Евгений Щербань-младший с 2013 года проводит собственное расследование и пытается узнать, куда исчезло наследство отца.

«С Евгением мы познакомились еще в 2013-ом, на судебном процессе об убийстве его отца. Тогда он только начинал расследование. Идея фильма возникла через год после суда — с тех пор длились съемки. В результате мы получили уникальное погружение в Донбасс 1990-х и мир больших денег», — рассказывает соавтор фильма Максим Каменев.

«Фильм отвечает на вопрос, каким образом создавались капиталы в 1990-е, и проливает свет на начальные страницы биографии известных предпринимателей — выходцев из Донбасса, которые сменили Щербаня в статусе самых богатых людей Украины», — добавляет еще один соавтор фильма Александр Кохан.

«В фильме использованы уникальные кадры из личного архива семьи Щербаня. Мы впервые так близко увидим личную жизнь и повседневные привычки донецкой бизнес-элиты эпохи 90-х. В объектив неизвестного видеографа попали молодые Иосип Кобзон, Николай Азаров, Александра Кужель, Сергей Тарута и Ринат Ахметов. Это не только важное расследование, но и редкий визуальный артефакт эпохи», — говорит креативный продюсер фильма Надежда Парфан.

Фильм «Наследник» можно будет посмотреть здесь:

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