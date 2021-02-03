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В «ДНР» рассказали, как проводят вакцинацию «Спутником V»

03 февраля 2021, 22:42

В «ДНР» рассказали, как проводят вакцинацию «Спутником V»

В неподконтрольном Донецке группировка «ДНР» проводит вакцинацию против коронавируса COVID-19. Пока в нескольких больницах города иммунизируют медиков и педагогов по заранее подготовленным спискам. Вакцинацию проводят российским препаратом «Спутник V». 

Местные СМИ пишут, что перед уколом пациенты должны пройти обязательный осмотр у терапевта. Пациенту измеряют температуру, давление, уровень кислорода в крови. По рекомендации доктора или если человек подозревает, что переболел сам, или контактировал с больным, проводится тест на наличие антител к COVID-19. Если он отрицательный, вакцину вкалывают.

Ранее «Новостям Донбасса» работник одной из донецких больниц анонимно рассказал, что всех сотрудников, желающих вакцинироваться, администрация медучреждения обязала сдавать тест на антитела к COVID-19, который стоит 3200 рублей (1200 гривен). Сегодня «НД» снова поговорили с этим источником. По его словам, информация о платном тестировании вызвала резонанс и администрация больницы об этом больше «не вспоминает».

В донецкой больнице №3 утверждают, что тест на антитела бесплатный.

Всего делают два укола. Второй – через 21 день после первого.

Вакцинированные жители получают справку о вакцинации образца «ДНР», то есть на территории подконтрольной украинской власти, ее могут не принять во внимание.

«Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, уже сообщали о подготовке к вакцинации в Донецке среди работников сферы образования и медицины. Вакцинация «Спутником V» является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.

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